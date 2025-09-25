«Connectez-vous à votre bébé et pas à votre écran.» Le nom porté par l'action de sensibilisation menée conjointement par le Centre Hospitalier du Valais Romand et Promotion santé Valais rappelle l'importance des interactions précoces entre les parents et leur bébé.

Des affiches intitulées "Connectez-vous à votre bébé et pas à votre écran" seront installées bientôt à l'Hôpital de Sion afin de sensibiliser les parents. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Des affiches seront prochainement installées au sein de la maternité, de la néonatologie et de la pédiatrie de l'hôpital de Sion «afin de rappeler l'importance des interactions précoces sans écran», explique jeudi l'Hôpital du Valais dans un communiqué.

Ces liens sont essentiels au développement du langage, des compétences relationnelles et cognitives, poursuit l'institution. Les premiers mois et la première année de vie de l'enfant sont aussi essentiels «pour tisser un lien d'attachement solide avec ses parents», car le bébé apprend à travers eux.

«Les périodes d'éveil de votre bébé sont précieuses: elles sont autant d'occasions de lui parler, de le regarder, d'être attentif à ce qu'il exprime et de construire ensemble une relation solide», rappelle Ariane Bender Moix, infirmière en néonatologie à l'hôpital de Sion cité dans le communiqué.

Risques liés aux écrans

Or, les écrans peuvent nuire à la qualité et à la fréquence de ces moments d'échange. Une exposition prolongée aux écrans – chez l'adulte comme chez les plus petits – peut avoir de lourdes conséquences, notamment lorsqu'elle remplace les interactions directes. Troubles du sommeil, difficultés d'apprentissage, problèmes de concentration font partie des risques évoqués.

L'initiative menée à l'hôpital de Sion s'inscrit ainsi dans la stratégie cantonale pour une éducation à un usage numérique responsable.