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Espérance de vie, monogamie, migration... Ce que les squelettes racontent de la vie au haut Moyen-Age

ATS

29.4.2026 - 15:56

Une analyse génétique de squelettes provenant du sud de l'Allemagne livre de nouvelles connaissances sur la période qui suit la chute de l'Empire romain d'Occident. Les recherches mettent à mal le mythe de grandes migrations de populations durant cette période.

Les génomes provenaient de squelettes de tombes du sud de l'Allemagne, qui dataient de 400 à 700 après Jésus-Christ. (image d'illustration)
Les génomes provenaient de squelettes de tombes du sud de l'Allemagne, qui dataient de 400 à 700 après Jésus-Christ. (image d'illustration)
IMAGO/alimdi

Keystone-SDA

29.04.2026, 15:56

Les travaux ont consisté en l'étude de 258 génomes. Ils ont été menés par une équipe internationale de scientifiques dans laquelle on trouvait des chercheurs de l'Université de Fribourg (Unifr). Les génomes provenaient de squelettes de tombes du sud de l'Allemagne, qui dataient de 400 à 700 après Jésus-Christ.

Les résultats montrent que durant l'ère romaine tardive, deux groupes génétiques distincts vivaient dans la région. L'un était composé de personnes originaires du nord de l'Europe, alors que l'autre était constitué de colons romains. Ce dernier avait une diversité génétique plus grande, de toute l'Europe et parfois d'Asie.

Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, en 476, ces deux groupes humains se sont rapidement mélangés. Les chercheurs n'ont pas trouvé de preuves de migrations de populations entières. Les données récoltées montrent, au contraire, qu'à la fin de l'ordre romain, les gens ont quitté les villes pour les environs immédiats.

En abandonnant leur environnement citadin, ces colons ont rencontré des populations originaires du nord de l'Europe. Les deux groupes ont rapidement formé de nouvelles communautés et ont enterré leurs morts au même endroit.

40 ans d'espérance de vie

L'étude livre quelques informations sur la vie en ces temps-là. Les hommes avaient une espérance de vie de 43,3 ans, contre 39,8 ans pour les femmes. L'accouchement était souvent synonyme de mort prématurée pour les femmes.

La communauté était constituée de familles nucléaires. La monogamie était généralement la norme et les mariages entre parents proches étaient évités. Les chercheurs voient dans ces comportements des codes véhiculés par la société romaine tardive et le christianisme primitif.

Les chercheurs concluent que le passage de l'Antiquité tardive au haut Moyen-Age a été plus complexe que ce que l'on veut bien croire. Il ne s'agit pas de résumer cette période en un conflit entre l'Empire romain et les peuples barbares.

Cette étude a fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Nature.

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