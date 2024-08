Un fléau pour l'homme et l'animal: tout ce qu'il faut savoir sur les algues bleues

Avec le retour des températures estivales, le risque de prolifération des cyanobactéries augmente à nouveau dans les plans d'eau et le pourtour des lacs. Ces algues ne gâchent pas seulement le plaisir de la baignade, elles peuvent avoir des conséquences désagréables pour l'homme et mortelles pour les animaux. Elles deviennent un problème lorsqu'elles fleurissent en masse. Les principales questions et réponses.

Si une prolifération d'algues bleues est constatée dans un plan d'eau, celui-ci doit être temporairement fermé. (Archives) Bild:Keystone

Que sont les algues bleues et où se trouvent-elles ?

Même si le nom commun suggère le contraire, les algues bleues ne sont en fait pas des algues du tout. Comme ces êtres vivants microscopiques ne disposent pas d'un noyau cellulaire, ils sont désormais classés correctement du point de vue scientifique parmi les bactéries.

Ces cyanobactéries font non seulement partie des formes de vie les plus anciennes de la planète, comme l'explique l'Institut de recherche sur l'eau Eawag de l'EPFZ, mais elles sont aussi "très fréquentes" en faible concentration, aussi bien dans l'eau que sur terre. Ce n'est que dans des conditions particulières que les algues bleues se répandent en masse dans les lacs. On parle alors d'une "floraison". En revanche, on ne les trouve pas en concentration critique dans les eaux courantes.

Les algues bleues se présentent sous différentes couleurs et formes. Et toutes les espèces ne sont pas toxiques. Polizei Schweiz

Quelle est la toxicité des cyanobactéries ?

Certaines espèces d'algues bleues, mais pas toutes, contiennent des substances toxiques. Elles peuvent les transmettre à l'homme ou à l'animal par contact. Leurs toxines se retrouvent également dans l'eau qui les entoure. Celui qui avale de l'eau contaminée se retrouve avec les toxines dans le corps.

Il existe environ deux mille espèces d'algues bleues dans le monde, dont une quarantaine seulement produisent des métabolites toxiques pouvant être nocifs pour l'homme et l'animal. Certaines de ces cyanotoxines peuvent endommager le système nerveux ou le foie, influencer le tractus gastro-intestinal et le système immunitaire ou, dans certaines circonstances, favoriser la croissance de tumeurs.

Les cyanobactéries ne deviennent toutefois nocives pour l'homme - et surtout pour les jeunes enfants - qu'à partir d'une certaine concentration dans l'eau. En cas de contact avec la peau, des symptômes tels que des éruptions cutanées et des yeux rouges sont possibles, et en cas d'ingestion ou d'aspiration de l'eau, des troubles respiratoires, des nausées et des diarrhées sont également possibles.

Les toxines des bactéries peuvent en revanche être mortelles pour les animaux domestiques et de rente, en particulier pour les chiens, s'ils ingèrent de grandes quantités d'eau contaminée. Les chiens malades ou morts qui se trouvaient au bord des lacs sont donc souvent considérés comme des indicateurs d'une forte pollution de l'eau par des algues bleues.

Les algues bleues sont plus vertes que bleues. Les personnes qui les découvrent dans l'eau doivent tenir les enfants et les chiens à l'écart. handout LAGeSo/dpa

Quand y a-t-il des algues bleues dans le lac ?

Les cyanobactéries se multiplient en masse surtout pendant les longues périodes de beau temps. Selon l'Eawag, c'est justement à la fin de l'été et en automne que les conditions sont idéales pour les algues bleues : "une eau calme et chaude, un fort ensoleillement et suffisamment de nutriments (azote et phosphore)".

Comment puis-je savoir si un lac contient des algues bleues ? Contrairement à ce que suggère leur nom, les algues bleues peuvent prendre différentes teintes. Elles sont souvent bleutées, parfois même vert gazon.

La profondeur de visibilité est réduite et l'eau devient très trouble. L'eau est laiteuse et trouble.

Souvent, l'eau dégage une odeur de moisi, car les algues bleues meurent rapidement. Les algues bleues forment dans l'eau des amas filamenteux, floconneux ou même sphériques, avec une consistance visqueuse.

Le courant ou le vent peuvent les rassembler sur la rive en un tapis dense, semblable à de la crème. C'est pourquoi elles se limitent souvent à une certaine zone et sont généralement localisées près de la rive. Montre plus

Le courant ou le vent peuvent rassembler les algues bleues dans des baies ou autres « culs-de-sac ». Kanton Zürich Gesundheitsdirektion/Baudirektion

Comportement adéquat en cas de suspicion de présence d'algues bleues Éviter les surfaces d'eau de couleur voyante avec des traînées ou des flocons.

Les personnes à la peau sensible (dont font partie les jeunes enfants) doivent limiter la baignade dans le lac aux zones où l'eau est claire.

Éviter d'avaler de l'eau.

Après la baignade, prenez une bonne douche et séchez-vous soigneusement. - Limiter les jeux et l'entraînement des chiens au bord de l'eau aux zones riveraines appropriées, à l'eau claire et de couleur discrète.

Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart des eaux verdâtres. Ils ne doivent donc ni y nager ni y boire.

Ne pas laisser les chiens boire de l'eau colorée et laver leur pelage en cas de contact, Montre plus

(Source : fiche d'information du canton de Zurich)

Que faire après un contact ?

Si les chiens sont malgré tout entrés en contact avec de l'eau suspecte, il faut les rincer abondamment à l'eau fraîche, car l'absorption de cyanobactéries est également possible en léchant le pelage.

Si l'on soupçonne que soi-même, des enfants ou des animaux ont été intoxiqués par les bactéries, il faut immédiatement demander conseil à un médecin. Un traitement typique chez l'homme prévoit alors l'utilisation de charbon médicinal. Par la suite, une observation clinique est recommandée.

Mais attention : les algues bleues sont également largement réparties dans l'eau libre et pas seulement à proximité des rives. Kanton Zürich Gesundheitsdirektion/Baudirektion

Quel est le rapport entre le réchauffement climatique et les cyanobactéries ?

Les experts estiment que le changement climatique va lui aussi augmenter la fréquence et la durée des floraisons de cyanobactéries dans le monde. En Suisse, les quelque 1 500 lacs sont plus ou moins touchés par le réchauffement climatique, a rapporté la SRF. En outre, les stations d'épuration et la fertilisation excessive dans l'agriculture entraînent ici aussi trop de phosphore et d'autres substances azotées dans les eaux. Ces substances favorisent fortement la croissance des algues.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : dans les années 70 et 80, les proliférations d'algues bleues étaient plus fréquentes qu'aujourd'hui. Diverses mesures de protection des eaux ont alors permis de réduire la teneur en nutriments dans les eaux. Les agriculteurs doivent suivre différentes directives en matière de fertilisation.