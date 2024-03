Ce qu’il faut faire pour se protéger sur WhatsApp

De plus en plus de personnes sont touchées par des appels frauduleux sur WhatsApp. Voici comment vous pouvez vous protéger de ces coups de fil malveillants.

Les appels provenant de numéros inconnus sont rarement de bon augure. Il s'agit le plus souvent de centres d'appels qui essaient de vendre quelque chose ou de faire des escroqueries. De nombreuses personnes ne bloquent pas le numéro inconnu parce qu'elles pensent qu'il peut s'agir d'un appel important, par exemple d'un hôpital, au cas où quelqu'un aurait eu un accident.

Les coups de fil provenant de numéros inconnus sur WhatsApp sont encore plus louches. En effet, les personnes qui vous contactent de cette manière sont rarement respectables. Pour couronner le tout, de plus en plus d'utilisateurs de l'application de messagerie sont importunés par des appels provenant de l'étranger, souvent de pays comme l'Inde, l'Iran ou le Mexique.

Malfaiteurs

Dans la plupart des cas, les malfaiteurs ne veulent pas que l’utilisateur puisse répondre à leur appel. L'objectif est plutôt de l’inciter à rappeler, puis d'obtenir des données personnelles ou de tenter une escroquerie. Il convient donc d'ignorer ces appels à n’importe quel moment.

Heureusement, WhatsApp offre la possibilité de mettre en sourdine les appels inconnus, de sorte que vous ne soyez plus dérangé dans votre quotidien. Vous pouvez le faire dans les «Paramètres» de l'application en cliquant sur «Confidentialité» et sous «Appels».