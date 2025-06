Un accident dans une centrale nucléaire suisse pourrait avoir de graves conséquences pour les régions du sud de l'Allemagne, avertissent les opposants à l'atome. Selon les conditions météo, il faudrait évacuer de larges régions du Bade-Wurtemberg.

La centrale nucléaire de Beznau est la plus vieille en activité dans le monde (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Et même en cas de conditions favorables, c'est-à-dire si le vent devait pousser une grande partie des nuages radioactifs vers la Suisse ou la France, les doses de radiations seraient tellement fortes qu'il faudrait vider complètement d'importantes zones de la région entre Bâle, Fribourg-en-Brisgau et Waldshut-Tiengen, estime l'Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN).

Présentant une nouvelle étude lors d'une conférence de presse à Stuttgart, le vice-président de l'ATPN, Stefan Auchter, a appelé les autorités fédérales allemandes et celles du Bade-Wurtemberg à prendre au sérieux la menace des centrales nucléaires helvétiques. Il a aussi appelé le monde politique à agir pour obtenir l'arrêt prochain de l'exploitation de ces installations.

Pour Harald Lotis, les autorités allemandes ne sont pas suffisamment préparées à un éventuel accident. Le président de la commune de Bahlingen am Kaiserstuhl, au nord de Fribourg-en-Brisgau, s'est dit «certain qu'il est presque impossible de prendre des mesures ordonnées à tous les niveaux de l'État pour protéger la population». En cas d'accident, on n'a que peu de temps pour réagir, a-t-il dit.

Tout près de la frontière

La Suisse compte encore quatre centrales nucléaires en activité, dont deux, celles de Beznau I et II, sont situées à dix kilomètres à peine au sud-ouest de la commune allemande de Waldshut-Tiengen. Les réacteurs de Beznau, mis en service en 1969 et 1971, figurent parmi les plus vieilles du monde.

La Suisse a décidé de sortir du nucléaire, mais les centrales existantes peuvent rester en service aussi longtemps qu'elles sont sûres. L'exploitant Axpo a annoncé au début septembre que les deux réacteurs de Beznau seraient arrêtés en 2032 et 2033.