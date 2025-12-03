  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Quatre quarks Le CERN perce le mystère des particules «exotiques»

ATS

3.12.2025 - 17:00

Des travaux menés au CERN ont permis de lever un coin de voile sur la structure de particules dites «exotiques». Il s'agit de particules qui possèdent quatre quarks, alors que les protons et les neutrons, par exemple, n'en comptent que trois.

L'expérience CMS du CERN, une immense machinerie pour étudier l'infiniment petit (image d'illustration).
L'expérience CMS du CERN, une immense machinerie pour étudier l'infiniment petit (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:00

03.12.2025, 17:24

Pendant longtemps, l'existence de ces particules exotiques n'a été que théorique. Ce n'est que récemment que les physiciens ont accumulé des preuves de leur réalité. La nature véritable de leur structure demeurait cependant encore bien mystérieuse. Des recherches conduites au CERN permettent aujourd'hui d'en savoir plus.

Les scientifiques du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) ont ainsi analysé les traces laissées par les collisions de protons produites par le LHC, le plus puissant accélérateur de particules du monde. Les données ont été recueillies entre 2016 et 2018 et passées au crible.

Selon un article paru dans la revue Nature, mercredi, les physiciens ont examiné la structure de particules exotiques composées de deux quarks «charme» et de deux antiquarks «charme». Les physiciens ont étudié les propriétés de ces particules, notamment leur spin, leur symétrie et la façon dont leurs quarks et antiquarks sont reliés.

Les quarks sont des briques élémentaires de la matière. Ils sont à la base de la structure des protons et des neutrons. On en compte six types, dont le quark charme. Il existe aussi des antiquarks, de même masse que les quarks, mais de charges opposées. Les mésons, très instables, sont ainsi composés d'un quark et d'un antiquark.

Des liens forts

Les expériences sur ces «tétraquarks tout charme» ont montré que ces particules exotiques avaient une structure interne solide, semblable aux liens qui rattachent les quarks entre eux dans les protons et les neutrons et non pas une structure plus lâche, comme celle qui relie protons et neutrons au sein du noyau atomique.

L'étude de ces particules exotiques doit permettre de mieux comprendre la structure de la matière qui nous entoure, peut-on lire dans l'article de Nature.

Les recherches au CERN sur ces particules exotiques composées de quarks et d'antiquarks «charme» ont eu lieu dans le cadre de l'expérience CMS conduite au coeur du LHC. Elles ont impliqué la participation de quelque 200 institutions scientifiques du monde entier.

Les plus lus

L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter
Sans états d'âme, Charles III assène un nouveau coup à Andrew
Dépossédé de sa fortune, un héritier d'Hermès attaque LVMH
Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!
Il pensait que Strasbourg «c'était en Allemagne» : le club le suspend !
Pas de neige en Suisse, pas de montre : le pari osé de Swatch