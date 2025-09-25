Ces 7 erreurs d'aération vous coûtent de l'argent et la santé

Une bonne aération est décisive pour un climat intérieur sain. Si l'on s'y prend mal, on risque d'avoir des moisissures et de faire grimper inutilement les coûts de chauffage. Des règles simples permettent d'éviter de nombreux problèmes.

Bien aérer, ça s'apprend. (image symbolique) IMAGO/Depositphotos

L'air frais dans ses propres murs n'est pas seulement agréable, il est aussi important pour la santé et la structure du bâtiment. En aérant correctement, on évite les moisissures et on veille à ce que les frais de chauffage ne grimpent pas inutilement. Mais de nombreuses personnes commettent des erreurs, souvent sans s'en rendre compte.

Qu'il s'agisse de fenêtres basculées en permanence, d'un mauvais timing ou d'un manque de contrôle de l'humidité de l'air: même de petites négligences peuvent avoir des conséquences. Quelques règles simples permettent d'améliorer sensiblement le climat intérieur - et de réduire le risque de dommages dans l'appartement.

Fenêtres basculées en permanence

De nombreuses personnes laissent leurs fenêtres basculées en permanence, pensant ainsi assurer un apport d'air frais. Or, la circulation de l'air est minimale, tandis que les murs se refroidissent continuellement. L'humidité se dépose alors plus rapidement sur les surfaces, ce qui constitue un terrain idéal pour les moisissures.

Il est plus efficace d'ouvrir complètement les fenêtres plusieurs fois par jour et d'aérer transversalement ou par à-coups pendant quelques minutes. Cela permet un échange d'air important sans que les éléments de construction ne se refroidissent inutilement.

Aérer trop rarement

Si l'on n'aère que brièvement le matin ou si l'on oublie complètement d'aérer, on risque d'avoir de l'air vicié et un taux d'humidité trop élevé. Au quotidien, l'humidité s'accumule continuellement dans les pièces en raison de la cuisine, de la douche ou même de la respiration. Si celle-ci n'est pas évacuée, le risque de formation de moisissures augmente.

Les spécialistes recommandent donc d'aérer par à-coups trois à quatre fois par jour. Cinq minutes seulement, fenêtres grandes ouvertes, suffisent pour renouveler sensiblement l'air ambiant.

Ne pas aérer immédiatement après la douche

Après la douche, il faut aérer immédiatement. IMAGO/Depositphotos

La salle de bains est l'une des pièces les plus humides de la maison. En gardant la fenêtre fermée après la douche, on permet aux spores de moisissure de se loger dans les joints ou derrière les meubles. C'est justement dans les salles de bains mal aérées que le problème peut rapidement devenir visible.

La mesure la plus simple est d'ouvrir la fenêtre en grand immédiatement après la douche et de laisser l'humidité s'échapper. L'air reste ainsi frais et les surfaces sèches.

Placer les meubles trop près des murs extérieurs

Les armoires ou les canapés placés directement contre les murs extérieurs froids bloquent la circulation de l'air. Derrière eux, l'humidité s'accumule, les murs se refroidissent davantage et des moisissures peuvent se former sans que l'on s'en rende compte.

Une distance d'au moins cinq à dix centimètres entre le meuble et le mur permet à l'air de circuler librement. Cela réduit considérablement le risque de taches d'humidité.

Choisir une mauvaise combinaison avec le chauffage

Lorsque l'on aère, beaucoup coupent le chauffage - ce qui est en principe judicieux tant que l'on pense à le rallumer ensuite. Si le chauffage reste éteint trop longtemps, les pièces se refroidissent fortement. Le réchauffement consomme alors plus d'énergie que si la chaleur était maintenue constante.

C'est pourquoi il convient de couper les radiateurs lors de l'aération et de les remettre en marche immédiatement après la fermeture des fenêtres. Ainsi, la température ambiante reste stable et la consommation d'énergie reste raisonnable.

Ne pas aérer du tout la nuit

Dans la chambre à coucher, l'humidité de l'air augmente nettement pendant la nuit. Si l'on garde les fenêtres fermées après s'être levé, on risque de laisser l'humidité s'accumuler dans les murs. Cela conduit à un climat intérieur malsain et favorise à long terme les moisissures.

Le matin, une forte aération par à-coups ou transversale apporte de la fraîcheur dans la chambre à coucher. De plus, si la qualité de l'air reste bonne en permanence, le sommeil sera plus réparateur.

Ne pas jeter un coup d'œil à l'humidité de l'air

Beaucoup se fient à leur intuition lorsqu'il s'agit d'aérer. Mais cette perception est souvent trompeuse. À partir d'une humidité relative de 60 pour cent, le risque que l'humidité se dépose sur les surfaces froides augmente.

Un simple hygromètre donne des informations fiables sur l'humidité de l'air. En y jetant régulièrement un coup d'œil, on sait rapidement quand il faut aérer - indépendamment du sentiment subjectif.