La qualité du sperme varie selon la région. C'est ce que démontrent pour la première fois des chercheurs suisses. Selon eux, la qualité du sperme semble plus élevée dans les régions urbaines.

En Suisse, la qualité du sperme diffère selon le lieu de résidence. (photo d'archives) Keystone

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News SDA

En Suisse, la qualité du sperme des jeunes hommes varie en fonction du lieu de résidence. Ainsi, les hommes des régions rurales semblent avoir un sperme de moins bonne qualité que ceux des villes.

C'est la conclusion d'une étude publiée en septembre dans la revue spécialisée «Human Reproduction». La SRF en a parlé mercredi.

Pour cette étude, une équipe de chercheurs de l'Université de Genève et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a analysé des échantillons de sperme de 2677 hommes âgés de 18 à 22 ans. Ces sujets ont été recrutés entre 2005 et 2018 dans le cadre du service militaire obligatoire.

Le «hotspot» se situe près d'Aarau

Lors de la nouvelle analyse des spermatozoïdes, ils ont constaté des modèles frappants : ils ont trouvé des régions avec une qualité de sperme comparativement bonne et des régions avec une mauvaise qualité de sperme. Les chercheurs parlent de «hotspots» et de «coldspots».

Il s'est avéré qu'il existait une région «coldspot» dans les parties centrales et occidentales de la Suisse, où la qualité du sperme était particulièrement faible. Comme on peut le voir sur une carte, il s'agit d'une région située entre Thoune BE et Berne.

La zone marquée en rouge décrit un hotspot, celle marquée en bleu un coldspot. Rahban et al./Exploring geographical differences in semen quality of young men

En revanche, dans les régions du centre-nord, on a trouvé les «hotspots» dans lesquels la qualité du sperme était particulièrement élevée. Cela concerne, comme le montre la carte, la région d'Aarau.

Selon l'étude, la région «coldspot» se caractérise par une plus grande proportion de terres agricoles.

Les chercheurs supposent que des influences chimiques issues de l'agriculture, comme les pesticides, pourraient jouer un rôle. Ils soulignent toutefois dans l'étude que des liens de cause à effet n'ont pas été démontrés. Il n'est donc pas possible de dire si l'agriculture en est la cause.