GPT-5 «C'est un super pouvoir incroyable» - OpenAI sort son nouveau modèle d'IA

ATS

8.8.2025 - 00:58

OpenAI, pionnier de l'intelligence artificielle (IA) générative depuis le lancement de ChatGPT en 2022, a sorti jeudi un nouveau modèle. «GPT-5, c'est comme parler à un expert de niveau doctorat sur n'importe quel sujet», a lancé Sam Altman, le patron de l'entreprise.

Sam Altman compare GPT-5 à un expert avec doctorat (archives).
Sam Altman compare GPT-5 à un expert avec doctorat (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 00:58

08.08.2025, 08:10

Il a comparé GPT-3, à l'oeuvre dans la première version de ChatGPT, à un lycéen qui, «parfois, donne la bonne réponse et, parfois, répond n'importe quoi» et GPT-4 à un étudiant à l'université.

Les géants de la technologie rivalisent à coups de nouveaux modèles toujours plus perfectionnés, capables de «raisonner» et d'effectuer des tâches de façon autonome, avec en ligne de mire une IA dite «générale» ou «superintelligente», aux capacités cognitives supérieures à celles des humains.

Le rythme s'est accéléré, car les différents groupes cherchent à rendre leur assistant IA – ChatGPT, Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) – indispensable au quotidien pour le plus grand nombre possible d'utilisateurs et de développeurs. Mais ChatGPT reste le nom le plus connu du grand public. Il compte près de 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

«Super pouvoir»

OpenAI a présenté GPT-5 comme son modèle le «plus intelligent», le «plus rapide» et le «plus utile» à ce jour. «GPT-5 peut vraiment faire des choses impressionnantes pour vous. Il peut instantanément créer un logiciel, à la demande [...] C'est un super pouvoir incroyable», a vanté Sam Altman.

Un de ses ingénieurs, Yann Dubois, a demandé en langage courant à l'assistant IA de créer une application en ligne pour apprendre le français avec des jeux. GPT-5 a aussitôt produit des centaines de lignes de code et le site Internet élémentaire a vu le jour en quelques minutes.

Selon l'entreprise, GPT-5 est en outre moins sujet aux «hallucinations»: il «admet» quand il ne sait pas au lieu d'inventer une réponse apparemment convaincante.

La sécurité a aussi été renforcée. Avec GPT-5, en cas de doute sur de potentielles motivations criminelles, «le modèle va se limiter à des informations générales, qui ne peuvent pas nuire», a expliqué Alex Beutel, un responsable de la sécurité des produits de l'entreprise.

Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, a annoncé que GPT-5 est désormais disponible sur ses différentes plateformes pour les ingénieurs.

