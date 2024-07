Le constructeur brésilien Embraer vient de présenter un tout nouveau système de décollage automatique qui sera bientôt inauguré sur l'un de ses modèles. Il laissera le pilote automatique gérer toute la phase d’accélération sur la piste ainsi que la rotation de l’appareil et sa montée dans les airs.

L'Embraer 195-E2 sera le premier avion à intégrer la nouvelle technologie de décollage automatique du constructeur brésilien. Courtesy of Embraer

ETX Daily Up Relax

À l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, Embraer a dévoilé son système de décollage amélioré E2TS (pour Embraer Enhanced Takeoff System), une solution innovante et entièrement automatique. Elle est censée produire une rotation et une trajectoire de vol plus précises et plus efficaces, en ajustant la longueur de piste nécessaire et, surtout, la charge de travail du pilote.

Cela ne sera possible qu'en trouvant le point idéal pour une rotation optimale de l'avion, donc en réduisant la distance de décollage tout en augmentant le poids au décollage, c'est-à-dire la masse maximale autorisée d'un avion au moment où il commence à rouler. L'idée est au final de trouver un angle d'inclinaison plus important afin de gagner en altitude très rapidement, ce qui risque néanmoins de surprendre certains passagers.

Le but est d'optimiser les performances de décollage et de réduire la consommation de carburant pendant l'une des phases qui en nécessite précisément le plus. Ce système devrait aussi être particulièrement utile dans les petits aéroports où les pistes sont généralement très courtes.

Ce système sera d'abord inauguré sur l'Embraer 195-E2. Aujourd'hui, les avions d'Embraer assurent essentiellement des vols de courte et moyenne distances.

ETX Daily Up