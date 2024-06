(ETX Daily Up) – Une chercheuse de l'université du Texas à Dallas a développé une nouvelle technologie destinée à ravitailler en énergie les drones sur de longues distances grâce à des ondes électromagnétiques.

Le Dr Ifana Mahbub (à gauche) et son équipe de chercheurs développent une technologie sans fil pour recharger les drones en vol. Courtesy of UTD

Pour mener à bien ses travaux, le Dr Ifana Mahbub, professeure adjointe d'ingénierie électrique et informatique à l'université du Texas à Dallas, a reçu une bourse de l'agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire (DARPA) afin de poursuivre ses recherches sur le développement d'un système sans fil permettant de recharger les drones en vol.

Cette technologie sans fil permet en fait de transférer des ondes électromagnétiques vers le drone, y compris depuis de grandes distances. Qualifiée de transfert d'énergie sans fil en champ lointain, elle permettrait aux drones de voler bien plus longtemps, sans avoir à atterrir pour recharger ses batteries. L'idée, pour l'armée, serait évidemment de leur confier des missions plus longues et plus lointaines.

Le principal défi de la diffusion d'énergie sur de longues distances est en fait d'empêcher les ondes électromagnétiques de se disperser en cours de route. Pour résoudre ce problème, l'équipe de chercheurs a mis au point un système d'émetteurs composés de petites antennes à réseau phasé, destinées à diriger les ondes électromagnétiques le long d'un chemin ciblé. Leur objectif est, in fine, de concevoir la forme d'onde de manière à minimiser la perte de trajectoire jusqu'au drone. Pour y parvenir, ce système intègre également des outils de télémétrie afin de suivre en temps réel les mouvements du drone et s'assurer que le signal se déplace dans la bonne direction.

À terme, ce type de technologie pourrait parfaitement s'adapter à n'importe quel autre type d'appareil, des plus gros (les voitures électriques) aux plus petits (wearables), et donc pas seulement les drones (militaires ou domestiques). Pour faciliter la recharge en champ lointain des véhicules ou des téléphones, il faudrait néanmoins placer des émetteurs dans les bâtiments. Mais on en est encore loin...

