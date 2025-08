Les CFF ont fermé leur dernière barrière manuelle il y a 30 ans à Wangen an der Aare (BE), où quatre garde-barrières étaient encore actives à l'époque. Depuis lors, les CFF évitent autant que possible que des voies ferrées croisent des routes. Ou alors ils recourent à des barrières automatiques.

A Wangen an der Aare, le passage à niveau principal a été remplacé par une déviation avec passage souterrain, et un chemin de campagne a été sécurisé par un système de barrière automatique. Ainsi, le 17 août 1995, à 12h12, les CFF pouvaient fermer définitivement les barrières du poteau 13 l, à l'ouest de la gare de Wangen, sur la ligne du pied du Jura.

C'était la fin de près de 150 ans d'existence des barrières. Le dernier passage à niveau manuel de Suisse romande, à St-Imier (BE), avait subi le même sort le mois précédent.

A l'époque des pionniers du chemin de fer, les lignes n'étaient pas encore protégées par des signaux automatiques. Aux passages à niveau, un garde-barrières devait fermer les barrières et signaler au conducteur de la locomotive que la voie était libre. Cela nécessitait un nombre important de collaborateurs.

Initialement, et rien que sur la ligne, de 21 kilomètres entre Bâle et Sissach, la deuxième plus ancienne de Suisse, ils étaient 17 garde-barrières. En 1920, les CFF employaient quelque 2200 garde-barrières, surtout des femmes, car la fonction était assez mal payée.

Remplacement

Progressivement, tant pour des raisons de sécurité que financières, les barrières manuelles furent remplacées, soit par des barrières automatiques, soit par des passages souterrains. En 1971, 307 barrières manuelles étaient encore en service. En 1990, il n'en restait plus que sept, et plus aucune dès 1995.

Début 2015, les CFF ont annoncé avoir rénové tous les passages à niveau dangereux. Il n'y avait plus aucun passage à niveau non protégé sur leur réseau. Les CFF se sont ainsi conformés à une exigence fédérale.

Sur les quelque 4400 passages à niveau en Suisse, 97 % sont conformes aux exigences légales, selon l'Office fédéral des transports (OFT). Les mesures de sécurité sont proportionnelles à l'intensité du trafic routier, aux conditions de visibilité et au mode d'exploitation du réseau ferroviaire, indique l'OFT sur son site web.

Depuis le début du millénaire, environ 2600 passages à niveau ont été rénovés ou supprimés. Quant aux passages à niveau restants qui nécessitent encore une rénovation, les procédures sont en cours, précise l'OFT.

Accidents

Les passages à niveau ont souvent été le théâtre de collisions tragiques entre des trains et des véhicules motorisés. Le plus grave s'est produit le 12 septembre 1982 à Pfäffikon (ZH), lorsqu'un train a percuté un bus allemand alors que les barrières n'étaient pas fermées. Trente-neuf occupants du bus avaient été tués.

A Wangen an der Aare, on a enregistré deux accidents mortels, dans les années 80 et en 1991, depuis la mise en service de la ligne Soleure-Olten en 1876.