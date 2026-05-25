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Jusqu'à 36°C annoncés Un «dôme de chaleur» assomme la France depuis dimanche

ATS

25.5.2026 - 07:31

La vigilance jaune canicule a été étendue à 18 départements jusqu'à mardi, Paris et la petite couronne ainsi que la Manche basculant lundi à ce niveau d'alerte, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin.

La vigilance jaune canicule a été étendue à 18 départements jusqu'à mardi, Paris et la petite couronne ainsi que la Manche basculant lundi à ce niveau d'alerte.
La vigilance jaune canicule a été étendue à 18 départements jusqu'à mardi, Paris et la petite couronne ainsi que la Manche basculant lundi à ce niveau d'alerte.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 07:31

25.05.2026, 07:33

Il s'agit d'un «épisode de chaleur précoce et remarquable, concernant l'ouest du pays et Paris intra-muros», a indiqué l'établissement public dans son bulletin publié à 06h00.

«Les maximales restent très élevées pour la saison, la chaleur s'étend encore plus au nord, avec quasiment partout plus de 30°C, excepté au bord de la Manche et sur les plages de Méditerranée. Il fait 30°C à 35°C sur la moitié Nord. Dans le Sud-Ouest, le mercure atteint 32°C à 36°C, tout comme dans la vallée du Rhône. Sur le reste du Sud-Est, on attend 29 à 32°C», a écrit Météo-France.

Météo. Vague de chaleur inédite par sa précocité en France

MétéoVague de chaleur inédite par sa précocité en France

Le pays est la proie d'un «dôme de chaleur» depuis dimanche qui agit comme un couvercle. L'air chaud en provenance du Maroc transite par la péninsule ibérique et se retrouve piégé sous les hautes pressions d'un puissant anticyclone.

Les climatologues ont montré que les canicules à répétition étaient un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion des énergies fossiles. Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

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25.05.2026

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