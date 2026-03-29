En Suisse et dans la plupart des pays européens, les horloges ont été avancées d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les CFF, le passage à l'heure d'été s'est déroulé sans encombre dans le trafic ferroviaire.

En Suisse et dans la plupart des pays européens, les horloges ont été avancées d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

À 2 heures, les horloges ont été avancées d'une heure pour passer à 3 heures. Dans le trafic ferroviaire national, les trains ont donc été supprimés pendant cette heure-là, tandis que les trains internationaux sont arrivés avec une heure de retard dans la matinée. Cela n'a posé aucun problème, a déclaré dimanche la porte-parole des CFF, Sabrina Schellenberg, à Keystone-ATS.

Le passage à l'heure d'été d'Europe centrale (CEST) commence le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre. L'heure d'été 2026 durera 30 semaines, soit 210 jours. Le 25 octobre, les horloges seront ramenées de 3 heures à 2 heures et l'heure normale sera rétablie.