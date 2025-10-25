  1. Clients Privés
Touring Club Suisse Attention sur la route : le changement d'heure triple les risques d'accidents nocturnes

ATS

25.10.2025 - 09:26

Avec l’automne et le changement d’heure, les trajets nocturnes deviennent plus dangereux. Le risque d’accident pour piétons, cyclistes et trottinettes triple dans l’obscurité et peut être multiplié par dix sous la pluie ou la neige.

Rouler en automne est un plaisir de jour. Avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt, les risques d'accidents augmentent fortement.
Rouler en automne est un plaisir de jour. Avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt, les risques d'accidents augmentent fortement.
ATS

Keystone-SDA

25.10.2025, 09:26

25.10.2025, 09:37

Le passage à l’heure d’hiver accentue les trajets dans la pénombre et multiplie les dangers pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques, lit-on samedi matin dans un communiqué du Touring Club Suisse (TCS), s'appuyant sur des chiffres de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la SUVA.

Accident de travail. Un homme de 60 ans meurt coincé sous son tracteur à Savigny

Accident de travailUn homme de 60 ans meurt coincé sous son tracteur à Savigny

Quelques gestes simples permettent pourtant de réduire fortement ce risque. Une personne vêtue de sombre n’est visible qu’à 25 mètres, contre 40 mètres avec des couleurs claires ou fluo et jusqu’à 140 mètres avec des éléments réfléchissants ou lumineux, précisent les experts du TCS. «Ces mètres supplémentaires représentent plusieurs secondes cruciales pour qu’un conducteur réagisse», souligne l’organisation.

Repères visibles à 360°

Le TCS recommande de multiplier les repères visibles à 360°: bandes réfléchissantes sur vêtements, sacs ou chaussures pour les piétons, éclairage avant/arrière et catadioptres pour les cyclistes, gilets et autocollants réfléchissants pour les trottinettes. Le casque lumineux ou les accessoires clairs complètent la protection.

Images impressionnantes. Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !

Images impressionnantesUn grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !

Ces précautions restent utiles même en journée lorsque la visibilité diminue à cause du brouillard, de la pluie ou de la neige. À l’occasion de la 19e Journée de la lumière, le 6 novembre, le TCS lance sa campagne «Made visible» pour rappeler à tous l’importance de voir et être vu. Le site madevisible.swiss propose des conseils pour s’équiper efficacement et réduire les accidents, particulièrement pendant les mois sombres.

