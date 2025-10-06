OpenAI a dévoilé lundi de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT, le numéro un des modèle d'intelligence artificielle avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. L'IA est désormais capable d'interargir avec d'autres applications de la vie quotidienne.

ChatGPT est désormais connectable avec les applications de la vie quotidienne. Image d'illustration de l'icône ChatGPT sur un smartphone. ATS

Keystone-SDA ATS

En ouverture de sa «journée des développeurs», OpenAI a présenté une nouvelle fonctionnalité, Apps SDK, qui permet à ChatGPT d'interagir avec une application de musique, de recherche immobilière, de réservation d'hôtels ou d'avions, de créations d'affiches, etc.

Cette fonction n'est toutefois pas encore disponible en Europe. Les premiers partenaires, notamment Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow, ont vu leur cours décoller en Bourse lundi. D'autres partenaires, dont Uber et AllTrails, devraient les rejoindre dans l'année.

ChatGPT permet aussi désormais aux utilisateurs de configurer avec des compétences informatiques basiques leur propre version d'un agent IA, c'est-à-dire un modèle semi-autonome capable d'enchaîner des tâches complexes de sa propre initiative: analyser des données, en déduire les recherches complémentaires à effectuer, bâtir le programme pour les exploiter.

«C'est le meilleur moment de l'histoire pour être un bâtisseur, il n'a jamais été aussi rapide de passer de l'idée au produit», s'est félicité Sam Altman, le patron d'Open AI, devant une foule de développeurs enthousiastes réunis à San Francisco.

Il a entamé sa prise de parole en annonçant que ChatGPT avait passé la barre des 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Cinq millions d'entreprises et d'institutions sont par ailleurs des abonnés professionels payants, selon OpenAI.

L'entreprise affirme également que le coût des requêtes a baissé de 42% sur les 12 derniers mois pour les modèles d'IA classiques et de 95% pour ceux de pointe.

Cette présentation, suivie par plus de 30'000 personnes en direct, a lancé une journée de démonstrations et de conférences pour un public de développeurs, essentiellement masculin, réunis dans d'anciens entrepôts militaires au bord de la baie ensoleillée de San Francisco.