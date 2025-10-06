  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Passer de l'idée au produit» Cette petite révolution de ChatGPT va changer la vie quotidienne

ATS

7.10.2025 - 00:46

OpenAI a dévoilé lundi de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT, le numéro un des modèle d'intelligence artificielle avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. L'IA est désormais capable d'interargir avec d'autres applications de la vie quotidienne.

ChatGPT est désormais connectable avec les applications de la vie quotidienne. Image d'illustration de l'icône ChatGPT sur un smartphone.
ChatGPT est désormais connectable avec les applications de la vie quotidienne. Image d'illustration de l'icône ChatGPT sur un smartphone.
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 00:46

07.10.2025, 06:24

En ouverture de sa «journée des développeurs», OpenAI a présenté une nouvelle fonctionnalité, Apps SDK, qui permet à ChatGPT d'interagir avec une application de musique, de recherche immobilière, de réservation d'hôtels ou d'avions, de créations d'affiches, etc.

Cette fonction n'est toutefois pas encore disponible en Europe. Les premiers partenaires, notamment Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow, ont vu leur cours décoller en Bourse lundi. D'autres partenaires, dont Uber et AllTrails, devraient les rejoindre dans l'année.

ChatGPT permet aussi désormais aux utilisateurs de configurer avec des compétences informatiques basiques leur propre version d'un agent IA, c'est-à-dire un modèle semi-autonome capable d'enchaîner des tâches complexes de sa propre initiative: analyser des données, en déduire les recherches complémentaires à effectuer, bâtir le programme pour les exploiter.

«C'est le meilleur moment de l'histoire pour être un bâtisseur, il n'a jamais été aussi rapide de passer de l'idée au produit», s'est félicité Sam Altman, le patron d'Open AI, devant une foule de développeurs enthousiastes réunis à San Francisco.

Il a entamé sa prise de parole en annonçant que ChatGPT avait passé la barre des 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Cinq millions d'entreprises et d'institutions sont par ailleurs des abonnés professionels payants, selon OpenAI.

L'entreprise affirme également que le coût des requêtes a baissé de 42% sur les 12 derniers mois pour les modèles d'IA classiques et de 95% pour ceux de pointe.

Cette présentation, suivie par plus de 30'000 personnes en direct, a lancé une journée de démonstrations et de conférences pour un public de développeurs, essentiellement masculin, réunis dans d'anciens entrepôts militaires au bord de la baie ensoleillée de San Francisco.

Les plus lus

La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
Trump «veut bien travailler avec les démocrates»... à une condition
Dans ces cantons, on a le plus grand espace de vie du pays
Parti en rando, il ne sait pas qu'il a eu le prix Nobel!
Pour le Premier ministre canadien, un face-à-face à très hauts risques avec Trump
Autriche: un échange de bébés découvert après 35 ans