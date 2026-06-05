Une équipe internationale d'astronomes comptant des scientifiques de l'Université de Berne (UNIBE) croit avoir trouvé la preuve que certaines exoplanètes sont dotées d'un champ magnétique, à l'instar de la Terre, de Jupiter ou de Saturne. Elle a fait part de sa découverte dans la revue spécialisée «Nature Astronomy».

Le champ magnétique de certaines de ces planètes est environ quatre fois plus puissant que celui de Saturne et deux fois moins fort que celui de Jupiter (image symbolique). IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA ATS

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mesuré les vitesses des vents sur plusieurs exoplanètes extrêmement chaudes de type Jupiter. Ils ont réalisé leurs relevés en utilisant notamment l'instrument ESPRESSO installé, au Chili, sur le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO).

Les Jupiters chaudes sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter, sauf qu'elles sont très proches de leur étoile. Tout comme la Lune, elles présentent toujours la même face vers leur étoile. Leur face diurne est donc brûlante, alors que leur face nocturne est perpétuellement sombre et beaucoup plus froide.

Les différences de température extrêmes régnant à la surface des exoplanètes de ce type entraînent la formation de vents extrêmement violents, explique l'UNIBE dans un communiqué, vendredi. L'équipe de recherche a ainsi pu mesurer des vitesses de vents comprises entre 7200 km/h et plus de 25'000 km/h.

Surprise

Pour les scientifiques, il semblait acquis que plus une planète était chaude, plus elle disposait d'énergie pour accélérer les vents. Or, les données récoltées par l'équipe de recherche ont montré le contraire. Plus la planète était chaude, plus la vitesse du vent était lente.

Selon l'étude, l'explication la plus plausible à ce schéma «fascinant» tient à la présence de champs magnétiques planétaires. Ceux-ci agissent comme un frein et sont capables de ralentir le mouvement des particules chargées dans l'atmosphère. Les données qui ont été récoltées ont permis de mesurer l'intensité de ces champs sur les différentes exoplanètes.

Cette intensité s'avère comparable à celle des planètes du système solaire, relève l'UNIBE. Ainsi, le champ magnétique de ces planètes est environ quatre fois plus puissant que celui de Saturne et deux fois moins fort que celui de Jupiter. Des champs magnétiques aussi conséquents ne devraient pas seulement influer sur les vents.

«Ici, sur la Terre, nous connaissons la beauté des aurores boréales, où des particules provenant du Soleil entrent en collision avec notre champ magnétique et sont guidées vers les pôles», rappelle l'astronome Bibina Prinoth, co-auteur de l'étude, citée dans le communiqué. Sur les exoplanètes, ces phénomènes pourraient être «encore plus spectaculaires».