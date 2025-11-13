Les aménagements créés par les castors le long des cours d'eau forment un environnement favorable aux chauves-souris, qui y trouvent une nourriture abondante et des abris précieux. C’est le constat d’une étude publiée jeudi par l’institut fédéral WSL et l’Eawag (Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques).

Les résultats montrent que les chauves-souris s'épanouissent mieux dans des lieux où les castors habitent. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les scientifiques ont comparé, sur huit cours d'eau du Plateau suisse, des tronçons avec un barrage de castors et des tronçons sans barrage. Grâce à des appareils captant les sons d'écholocation émis par les chauves-souris, ils ont pu estimer leur nombre. Ils ont compté les insectes volants en posant des pièges.

La qualité de la végétation, avec la présence de castors ou sans eux, a également été analysée. Les scientifiques ont ainsi recensé le nombre d'arbres morts sur pied ou à terre, ont identifié les espèces végétales existantes et ont évalué la structure forestière en mesurant la hauteur de la canopée et sa densité.

Les résultats montrent que les chauves-souris s'épanouissent mieux dans des lieux où les castors habitent. Cinq des trente espèces de chauves-souris indigènes en Suisse ont été observées chaque nuit près des étangs où s'activent les rongeurs. Elles n'étaient que quatre sur les tronçons témoins.

Un terrain de chasse recherché

Mieux encore, l'étude révèle que les espèces de chauves-souris menacées, celles qui se trouvent sur la «Liste rouge», ont été observées plus fréquemment sur le territoire des castors. Dans ces lieux, les chauves-souris chassent aussi 2,3 fois plus souvent que sur les tronçons sans castors.

«Je ne m'attendais pas à une augmentation aussi nette du nombre de chauves-souris», indique, cité dans le communiqué, Valentin Moser, doctorant au WSL et auteur de l'étude. Selon lui, les chauves-souris apprécient, dans les endroits à castors, une forêt proposant une meilleure qualité d'habitat et une plus grande quantité d'insectes.

Les scientifiques qui ont travaillé sur le sujet estiment que les castors pourraient contribuer naturellement à la sauvegarde des chauves-souris, qui sont des animaux menacés. «Les chauves-souris ont besoin d'aide et le castor semble justement remplir ce rôle», souligne Christof Angst, du centre national Info Fauna.

Les résultats de l'étude ont fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Journal of Animal Ecology».