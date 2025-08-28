  1. Clients Privés
Biologie Comment les gènes ont fait du cheval le compagnon de l'homme

ATS

28.8.2025 - 20:00

Les chevaux sauvages ont été spécialement dressés par les hommes pour devenir des animaux de selle et de guerre. Une étude montre comment, pendant des milliers d'années, les hommes ont élevé des chevaux afin de les rendre dociles, forts et aptes à être montés.

Une étude montre que les chevaux sauvages ont été spécialement dressés par les hommes pour devenir des animaux de selle (image d'illustration).
Une étude montre que les chevaux sauvages ont été spécialement dressés par les hommes pour devenir des animaux de selle (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 20:00

28.08.2025, 20:06

Cette transformation du cheval sauvage en compagnon pouvant être monté a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, a écrit l'équipe dirigée par Ludovic Orlando de l'université de Toulouse dans une étude publiée jeudi dans la revue Science. L'équitation est devenue la base de la guerre, du transport et de l'organisation sociale, façonnant ainsi le développement des civilisations humaines pendant des millénaires.

«Fascinant et terrifiant». Tollé autour de restes humains dans un célèbre musée américain

«Fascinant et terrifiant»Tollé autour de restes humains dans un célèbre musée américain

Pour leur étude, les scientifiques ont analysé 266 marqueurs génétiques liés à différentes caractéristiques telles que le comportement, la morphologie et la couleur du pelage dans d'anciens génomes équins. Des scientifiques des universités de Genève et de Lausanne, ainsi que du musée des sciences naturelles Naturéum à Lausanne, ont également participé à cette recherche.

Anatomie modifiée

Il y a environ 5000 ans, l'homme a commencé à privilégier les chevaux présentant une variante spécifique du gène ZFPM1, un gène qui, chez les souris, contrôle les comportements anxieux et les réactions au stress. Selon les chercheurs, cela indique que l'apprivoisement a été l'une des premières étapes de la domestication des chevaux.

Un autre gène a également joué un rôle décisif dans la possibilité de monter les chevaux: certains d'entre eux possédaient une mutation du gène GSDMC et présentaient donc une anatomie vertébrale modifiée avec une coordination motrice supérieure et des pattes avant plus fortes. Cela a probablement permis aux chevaux de répondre aux exigences de mobilité, ont noté les chercheurs.

Une révolution

Selon l'étude, les bêtes présentant cette mutation se sont rapidement répandues. Alors qu'ils n'étaient que sporadiques il y a 4750 ans, la plupart des chevaux présentaient cette mutation 600 ans plus tard.

86 mètres plus haut. Changement climatique: les marmottes prennent de la hauteur

86 mètres plus hautChangement climatique: les marmottes prennent de la hauteur

«Bien que les circonstances exactes et l'identité culturelle des personnes qui pratiquaient cet élevage intensif précoce restent un mystère, elles devaient disposer d'idées, d'une technologie et d'une vision extraordinaires», a écrit Laurent Frantz de l'université Ludwig-Maximilian de Munich dans un commentaire accompagnant l'étude.

Pour lui, «une chose est sûre: ces premiers cavaliers ont déclenché une révolution qui a changé le monde. Cela montre comment même les plus petits changements biologiques peuvent déclencher d'énormes courants historiques.»

