FR

Arachnophobes s'abstenir Ils découvrent une toile d'araignée géante!

ATS

20.11.2025 - 11:13

Des scientifiques ont récemment découvert une toile d'araignée géante de plus de 100 m2 avec quelque 111'000 araignées dans une grotte à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, selon une étude publiée dans la revue Subterranean Biology.

Keystone-SDA

20.11.2025, 11:13

Appelée la «Sulfur cave», exceptionnellement riche en soufre, la grotte est située dans les gorges de Vromoner, à la frontière entre l'Albanie et la Grèce.

La toile d'araignée découverte couvre quelque 106 m2 et comprend «69'000 individus de tégénaires domestiques (Tegenaria domestica) et plus de 42'000 de Prinerigone vagans (Linyphiidae)».

Des images, reçues mercredi par l'AFP, montrent des pans de cette immense toile, pendant sur la paroi comme un lourd rideau de velours noir, dans les profondeurs de cette grotte à la frontière gréco-albanaise, sous le regard fasciné d'un scientifique équipé comme un spéléologue.

«Assemblage extraordinaire»

Dans la revue, les chercheurs évoquent «la découverte (...) d'un assemblage extraordinaire d'araignées coloniales» alors que ces deux espèces sont normalement solitaires.

Il s'agit du «premier cas documenté de formation de toile coloniale chez ces espèces», notent d'ailleurs les experts qui précisent que cette immense toile est formée «de nombreuses toiles individuelles en forme d'entonnoir, chacune étant stratégiquement placée à un endroit où les ressources trophiques (la nourriture disponible, ndlr) sont abondantes».

«Certaines sections de la toile peuvent se détacher de la paroi sous leur propre poids», expliquent-ils.

