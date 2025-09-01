Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les experts alertent Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !

Sven Ziegler

1.9.2025

Des chercheurs en sécurité mettent en garde contre une dangereuse faille dans WhatsApp sur les appareils Apple. Les malfrats peuvent récupérer des données sans l'intervention des utilisateurs. Meta conseille vivement une mise à jour.

Les utilisateurs de WhatsApp doivent réagir maintenant (Image symbolique).
Les utilisateurs de WhatsApp doivent réagir maintenant (Image symbolique).
Zacharie Scheurer/dpa

Sven Ziegler

01.09.2025, 11:28

01.09.2025, 17:58

Les utilisateurs de WhatsApp sur des appareils Apple sont actuellement touchés par une grave faille de sécurité. Comme l'écrit l'équipe de développement de WhatsApp, les pirates peuvent accéder aux iPhones, iPads et Macs grâce à une erreur dans la version de l'application antérieure à la v2.25.21.73 sans que les victimes ne cliquent ou n'ouvrent elles-mêmes quelque chose.

La faille, connue sous l'abréviation CVE-2025-55177, permet ce que l'on appelle des exploits «zero-click». Il suffit pour cela qu'un fichier manipulé soit traité via la synchronisation des messages.

En combinaison avec une autre faille Apple, le risque augmente considérablement. La bibliothèque «Image I/O», qui peut être utilisée de manière abusive lors du traitement de fichiers image, est notamment touchée.

Astuce. Sur WhatsApp, découvre cette statistique surprenante

AstuceSur WhatsApp, découvre cette statistique surprenante

Quels sont les appareils concernés ?

Selon Meta, les failles pourraient déjà avoir été activement exploitées. Les pirates seraient ainsi en mesure de récupérer des chats personnels, des photos ou d'autres informations confidentielles sur les appareils concernés. Les anciennes versions des applications sont particulièrement menacées.

Ce que tu dois faire maintenant

Les utilisateurs doivent donc immédiatement mettre à jour leurs appareils, qu'il s'agisse de WhatsApp, d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. «Seule une mise à jour complète permet de combler la faille», avertissent les experts en sécurité.

Messages émotionnels. Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !

Messages émotionnelsCes arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !

Les plus lus

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Ça passe ou ça casse» - Cyril Hanouna a fait son grand retour à la TV