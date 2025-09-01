Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !

Des chercheurs en sécurité mettent en garde contre une dangereuse faille dans WhatsApp sur les appareils Apple. Les malfrats peuvent récupérer des données sans l'intervention des utilisateurs. Meta conseille vivement une mise à jour.

Les utilisateurs de WhatsApp doivent réagir maintenant (Image symbolique). Zacharie Scheurer/dpa

Les utilisateurs de WhatsApp sur des appareils Apple sont actuellement touchés par une grave faille de sécurité. Comme l'écrit l'équipe de développement de WhatsApp, les pirates peuvent accéder aux iPhones, iPads et Macs grâce à une erreur dans la version de l'application antérieure à la v2.25.21.73 sans que les victimes ne cliquent ou n'ouvrent elles-mêmes quelque chose.

La faille, connue sous l'abréviation CVE-2025-55177, permet ce que l'on appelle des exploits «zero-click». Il suffit pour cela qu'un fichier manipulé soit traité via la synchronisation des messages.

En combinaison avec une autre faille Apple, le risque augmente considérablement. La bibliothèque «Image I/O», qui peut être utilisée de manière abusive lors du traitement de fichiers image, est notamment touchée.

Quels sont les appareils concernés ?

Selon Meta, les failles pourraient déjà avoir été activement exploitées. Les pirates seraient ainsi en mesure de récupérer des chats personnels, des photos ou d'autres informations confidentielles sur les appareils concernés. Les anciennes versions des applications sont particulièrement menacées.

Ce que tu dois faire maintenant

Les utilisateurs doivent donc immédiatement mettre à jour leurs appareils, qu'il s'agisse de WhatsApp, d'iOS, d'iPadOS ou de macOS. «Seule une mise à jour complète permet de combler la faille», avertissent les experts en sécurité.