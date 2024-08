Dans ces deux phases de vie, notre corps prend un gros «coup de vieux»

Il y a des phases dans la vie où le corps vieillit plus rapidement. Le processus de vieillissement fait de véritables bonds en avant, comme le montre une étude américaine. Les seniors ne sont pas les seuls concernés.

Vieillir par étapes radicales : une étude montre que le processus de vieillissement est particulièrement intense à deux périodes de la vie. KEYSTONE

Andreas Fischer

Le temps lui-même avance à pas assez prévisibles. En revanche, on ne peut pas forcément compter sur le vieillissement biologique: comme le montre l'étude d'un groupe de recherche de l'université de Stanford (États-Unis), le vieillissement n'est en tout cas pas constant. Selon cette étude, on peut tout à fait se sentir plus vieux d'un jour à l'autre.

«A 44 et 60 ans en moyenne, on observe des processus de transformation drastiques»

Le processus de vieillissement ne se déroule pas de manière continue, selon les résultats de l'étude publiée dans la revue spécialisée «Nature Aging». Il y aurait plutôt deux phases de «vieillissement concentré»: des périodes au cours desquelles le corps vieillit radicalement.

«Nous ne changeons pas seulement progressivement au fil du temps, mais il y a des changements vraiment spectaculaires», a déclaré le Dr Michael Snyder, professeur de génétique et auteur principal de l'étude, cité dans un communiqué de sa faculté. A 44 et 60 ans en moyenne, on observe des processus de transformation drastiques qui font vieillir le corps de manière notable. La poussée de vieillissement à la quarantaine a surpris les chercheurs.

Les molécules se transforment

Pour cette étude, l'équipe de recherche a analysé les données de 108 personnes. Les hommes et les femmes âgés de 25 à 75 ans ont donné régulièrement du sang et d'autres échantillons pendant plusieurs années, dont les chercheurs ont analysé le nombre et la nature de différents types de molécules et de microbes.

L'analyse a donné des résultats surprenants. Les scientifiques ont ainsi découvert que le nombre et la structure de 81% des molécules et microbes examinés présentaient des variations irrégulières et changeaient plus fortement dans certains groupes d'âge qu'à d'autres moments.

«L'étude reconnaît que certains de ces changements peuvent être liés au mode de vie ou à des facteurs comportementaux»

En recherchant les clusters de molécules présentant les plus grands changements quantitatifs, ils ont constaté que ces changements étaient plus marqués à deux périodes: le milieu de la quarantaine et le début de la soixantaine, et ce indépendamment du sexe.

Une phase de vie stressante

Le fait que les hommes et les femmes soient touchés de la même manière «suggère que la ménopause peut certes contribuer aux changements observés chez les femmes au milieu de la quarantaine, mais qu'il existe probablement d'autres facteurs plus importants», explique le co-auteur Xiaotao Shen.

Chez les quarantenaires, ce sont surtout les molécules liées au métabolisme de l'alcool, de la caféine et des graisses qui présentaient des changements. Chez les personnes au début de la soixantaine, le métabolisme des glucides et de la caféine, la régulation immunitaire et la fonction rénale étaient affectés.

L'étude reconnaît que certains de ces changements peuvent être liés au mode de vie ou à des facteurs comportementaux qui sont plus fréquents dans les groupes d'âge concernés et qui ne sont pas nécessairement dus à des facteurs biologiques. Par exemple, un trouble du métabolisme de l'alcool pourrait résulter d'une augmentation de la consommation d'alcool au milieu de la quarantaine: une période de la vie souvent stressante.