Des scientifiques ont découvert en Australie le plus ancien cratère d'impact météoritique connu au monde. Cela pourrait modifier la compréhension des origines de la vie et de la Terre, selon une étude publiée jeudi.

Des scientifiques ont découvert en Australie le plus ancien cratère d'impact météoritique connu au monde (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le cratère, découvert dans une région reculée du nord-ouest de l'Australie, «remet fortement en question des hypothèses précédentes sur l'histoire ancienne de notre planète», ont déclaré les chercheurs de l'université Curtin dans un rapport.

L'équipe australienne a examiné des couches rocheuses et a «trouvé des preuves d'un impact météoritique majeur il y a 3,5 milliards d'années».

«Avant notre découverte, le plus ancien cratère d'impact datait de 2,2 milliards d'années. Il s'agit donc de loin du plus ancien cratère connu jamais trouvé sur Terre», a déclaré Tim Johnson, coauteur de l'étude.

Pour le professeur Chris Kirkland, coauteur principal de l'étude, cette découverte procure un nouvel éclairage sur la façon dont les météorites ont façonné la Terre.

«La découverte de cet impact, ainsi que d'autres datant de la même époque, pourrait expliquer beaucoup de choses sur la façon dont la vie a pu commencer, car les cratères d'impact ont créé des environnements propices à la vie microbienne, tels que des bassins d'eau chaude», a expliqué M. Kirkland.

«Elle affine en outre radicalement notre compréhension de la formation de la croûte terrestre: l'énorme quantité d'énergie dégagée par cet impact pourrait avoir joué un rôle dans la formation de la croûte terrestre».

L'étude estime que la météorite a percuté la zone à plus de 36'000 kilomètres/heure, créant un cratère de plus de 100 kilomètres de large, et qu'elle a pu projeter des débris à travers le monde.

«Cette étude apporte une pièce cruciale au puzzle de l'histoire des impacts sur la Terre et laisse penser que de nombreux autres cratères anciens pourraient être découverts au fil du temps», juge M. Johnson.