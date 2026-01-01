  1. Clients Privés
Astronomie Découverte importante : une planète errante livre ses secrets

ATS

1.1.2026 - 14:10

Une planète sans domicile fixe révèle ses secrets. Des chercheurs ont mesuré pour la première fois sa masse et sa distance, des données qui fournissent des informations sur la formation de la planète.

Une planète sans domicile fixe a révélé ses secrets.
Une planète sans domicile fixe a révélé ses secrets.
IMAGO/Cavan Images

Keystone-SDA

01.01.2026, 14:10

La mesure a été réalisée grâce à l'observation simultanée de la planète depuis la Terre et depuis l'espace, explique l'équipe de scientifiques dirigée par Subo Dong de l'Université de Pékin dans une étude publiée jeudi dans la revue Science. L'Université de Genève a également participé à ces mesures.

Au lieu de tourner autour d'une étoile, les planètes sans domicile fixe flottent librement dans l'espace. Selon les chercheurs, ces objets sont difficiles à détecter car ils n'émettent pas leur propre lumière.

Effet microlentille

Ils ne se trahissent que par leur effet gravitationnel lorsqu'ils passent devant une étoile lointaine et amplifient brièvement sa lumière. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de microlentille, ne permettait toutefois pas jusqu'à présent de mesurer de manière indépendante la masse et la distance de la planète.

Les scientifiques ont observé la planète simultanément à l'aide de plusieurs télescopes terrestres et du télescope spatial Gaia. Les différences entre le moment où la lumière a atteint la Terre et celui où elle a atteint le télescope Gaia ont permis de calculer avec précision la masse et l'emplacement de la planète. Selon l'étude, sa masse correspond à environ 22 % de celle de Jupiter et est donc comparable à celle de Saturne.

Formation normale

Les chercheurs supposent que la planète s'est formée normalement dans le disque de gaz et de poussière autour d'une étoile, et qu'elle n'était donc pas sans domicile dès le début. Des processus dynamiques ultérieurs dans le système planétaire l'auraient alors éjecté de son orbite.

Selon l'étude, la découverte des chercheurs est particulièrement importante, car la planète comble une lacune dans les observations précédentes, appelée «désert d'Einstein». Les recherches antérieures sur les planètes errantes avaient permis de découvrir des objets soit nettement plus légers, soit nettement plus lourds.

