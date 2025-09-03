Découverte stupéfiante dans le canton de Berne

Des collaborateurs du service archéologique du canton de Berne ont découvert un pont vieux de 2000 ans sur un chantier à Aegerten. Il enjambait la Thielle et faisait partie de la voie romaine transjurane.

Le pont enjambait la Thielle et faisait partie de la voie romaine transjurane (image d’illustration). ats

Il y a une quarantaine d’années, le Service archéologique du canton de Berne a mis au jour des ouvrages militaires romains à Aegerten. Des travaux de construction en cours dans le même secteur ont fait apparaître plus de 300 pieux en chêne, conservés dans la nappe phréatique, indique mercredi le canton de Berne dans un communiqué.

Les archéologues ont prélevé sur ces poteaux des échantillons qu’ils ont analysés en laboratoire. Ils ont également pu dégager de nombreux objets datant de l’époque romaine dans le lit de la rivière.

Importante voie de circulation

L’examen des cernes de bois a montré que les piles du pont avaient été régulièrement réparées et reconstruites. En l’état actuel des mesures, il apparaît que la construction de l’ouvrage a débuté aux alentours de 40 avant J.-C., juste après la conquête par les Romains du territoire des peuples celtes d’Helvétie. Les parties les plus récentes du pont datent de 369 après J.-C.

L'ouvrage était situé devant les portes de la bourgade de Petinesca (Studen), un carrefour important entre des voies de circulation fluviales et terrestres. À l’époque, les localités principales du Plateau suisse étaient reliées entre elles par l’Aar, la Thielle et les trois lacs du pied du Jura.

Une route importante passant par la capitale helvétique Aventicum (Avenches) traversait le Plateau en direction de l’est et, à hauteur de Petinesca (Studen), bifurquait vers les gorges du Taubenloch près de Bienne pour franchir le Jura et atteindre Augusta Raurica (Augst). Le pont situé à Aegerten faisait partie de cette voie.

Objets jetés ou perdus

De multiples objets en métal ont vraisemblablement été jetés ou perdus dans la Thielle depuis ce pont. Les collaborateurs du Service archéologique en ont retrouvé dans le sable du lit de la rivière, notamment des clous de chaussures, des fers à cheval, des colliers de trait, des haches, un trident de pêche, des clés et des pièces de monnaie. Un grand rabot en bois et fer est particulièrement remarquable: il doit sa préservation exceptionnelle au sol humide pauvre en oxygène dans lequel il était enfoui.

Les trouvailles font actuellement l’objet de travaux de conservation et d’analyse. Elles pourraient livrer de précieuses informations sur la vie quotidienne à l’époque romaine.

Ces travaux ont été effectués lors d’une interruption du chantier. La fouille archéologique n’a donc occasionné aucun retard.