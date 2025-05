Au centre de notre Voie lactée, des chercheurs ont découvert une sphère presque parfaite. Il s'agit probablement des restes d'une supernova. Mais l'objet appelé Teleios est une énigme: il est remarquablement symétrique et ne rayonne que dans le domaine radio.

Il semble avoir été généré par ordinateur parce qu'il est parfaitement rond, mais il est bien réel : c'est un vestige d'une explosion solaire. L'objet mystérieux s'appelle Teleios. Filipović et al., arXiv, 2025

Rédaction blue News Petar Marjanović

Une équipe internationale d'astronomes a découvert un objet mystérieux dans notre Voie lactée. Il s'agit d'une structure sphérique presque parfaite - probablement le reste d'une supernova.

L'objet porte le nom de Teleios, dérivé du mot grec signifiant «perfection». Il a été découvert par le radiotélescope australien ASKAP dans le cadre du projet «Evolutionary Map of the Universe». Comme le rapporte «Sciencealert», Teleios n'est visible que dans le domaine radio. Ni les rayons X ni les signaux infrarouges n'ont été détectés jusqu'à présent.

Les chercheurs* ont publié une deuxième image de la sphère. Filipović et al., arXiv, 2025

La forme de Teleios est particulièrement frappante : les restes de supernovas sont généralement déformés - par exemple par du gaz réparti de manière inégale dans l'espace ou par des explosions asymétriques. Mais dans le cas de Teleios, rien de tout cela n'est visible. La sphère semble presque parfaitement ronde. Les chercheurs supposent que l'objet a pu se propager dans une région particulièrement vide de l'espace - loin de tout obstacle.

Taille et distance exacte incertaines

Les scientifiques ne savent pas encore exactement à quelle distance de la Terre se trouve Teleios. Deux valeurs sont possibles: environ 7 200 ou environ 25 100 années-lumière. Selon le cas, l'objet aurait un diamètre de 46 ou même de 157 années-lumière - et aurait soit moins de 1000 ans, soit plus de 10'000 ans.

La nature exacte de la supernova n'est pas non plus claire. Les données parlent en faveur d'une explosion de type «Ia», une supernova particulièrement brillante qui se produit lorsqu'une étoile naine blanche explose dans un système binaire. Le problème: les supernovas de type «Ia» émettent normalement aussi des rayons X. Celles-ci font défaut ici. C'est pourquoi les chercheurs n'excluent pas non plus une variante plus rare - une supernova de type «Iax», dans laquelle il reste une partie de l'étoile.

Une naine blanche proche de Teleios a certes été trouvée dans les données - mais elle ne correspond pas aux distances calculées. Son origine reste donc incertaine.