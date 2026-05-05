Des chercheurs dessinent 5 scénarios radicaux pour la Suisse du futur

De la société high-tech à la désintégration sociale : des chercheurs ont esquissé cinq futurs possibles pour la Suisse - et calculé ce qu'ils signifieraient pour le climat.

Combien de gaz à effet de serre la Suisse émettra-t-elle à l'avenir ? Pour le calculer, des chercheurs ont esquissé des futurs possibles pour la Suisse. Keystone

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sven Ziegler SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi Des chercheurs ont élaboré cinq scénarios d'avenir possibles pour la Suisse d'ici 2100.

Ils vont de la durabilité technologique à la désintégration et à la division sociales.

L'évolution qui se produira aura une influence décisive sur les émissions et l'environnement. Montre plus

Selon l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), il est impossible de prédire avec précision à quoi ressemblera la Suisse à la fin du siècle. Il est néanmoins important de connaître les éventuelles voies de développement de la société, a fait savoir l'institut de recherche mardi. En effet, l'évolution sociale, économique et politique influence entre autres la consommation de ressources, le changement climatique et les besoins en infrastructures.

Afin de rendre de telles évolutions tangibles, l'équipe du WSL a développé cinq voies d'avenir possibles pour la Suisse. Elles décrivent différentes formes de cohabitation, d'économie et d'action politique jusqu'en 2100.

Pour élaborer ces scénarios, l'équipe du WSL a mené des entretiens avec une soixantaine de scientifiques issus de 20 instituts de recherche. Un programme informatique a calculé des scénarios cohérents à partir des résultats.

blue News présente les 5 scénarios :

La Suisse frugale : moins de croissance, plus de qualité de vie

L'accent se déplace-t-il vers la frugalité ? Christin Klose/dpa-tmn

Dans cet avenir, la Suisse opte délibérément contre un modèle de croissance pure. L'accent se déplace vers la frugalité, les cycles régionaux et la cohésion sociale.

L'économie croît plus lentement, mais elle est plus stable et moins sujette aux crises. La consommation est réduite, les modèles de partage et la production locale gagnent en importance. L'agriculture s'oriente également davantage vers la durabilité et l'autosuffisance.

Sur le plan politique, une approche qui place l'intérêt général au-dessus du profit domine. L'État joue un rôle plus actif dans la gestion des ressources et des infrastructures. En même temps, la société est comparativement stable et solidaire.

Pour le climat, ce scénario est clairement positif : faible consommation d'énergie, faibles émissions et moins de pression sur les ressources naturelles.

La Suisse efficace : la haute technologie à la rencontre de la protection du climat

Puissance économique et plus grande durabilité - c'est également possible. Tom Weller/dpa

Ici, le grand écart est réussi : la Suisse reste économiquement forte - et devient en même temps nettement plus durable. C'est avant tout le progrès technologique qui rend cela possible.

Les énergies renouvelables, la numérisation et l'augmentation de l'efficacité marquent le pays. Les transports, l'industrie et les bâtiments sont fortement électrifiés, les processus sont optimisés et les ressources mieux utilisées.

La société est ouverte et interconnectée au niveau international. La formation et l'innovation sont des moteurs essentiels. L'État fixe des conditions-cadres claires, mais laisse beaucoup de place au marché et à la technologie.

Résultat : une qualité de vie relativement élevée et des émissions en baisse. Ce scénario est considéré comme l'un des plus favorables pour la maîtrise du changement climatique.

La Suisse conflictuelle : cloisonnement, insécurité, immobilisme

Dans ce scénario, la sécurité devient centrale. sda

Ce scénario décrit un monde dans lequel la coopération internationale se désagrège et où la Suisse est elle aussi soumise à une pression accrue.

Les tensions géopolitiques augmentent, les relations économiques deviennent plus difficiles. La Suisse réagit en s'isolant et en s'orientant davantage vers l'intérieur. La migration, l'approvisionnement en énergie et la sécurité deviennent des zones de conflit.

L'économie stagne ou se contracte en partie, l'innovation perd de son dynamisme. Parallèlement, la méfiance augmente au sein de la société.

La politique climatique est reléguée au second plan - non pas par conviction, mais par déplacement des priorités. Résultat : des émissions plus élevées, des systèmes inefficaces et une vulnérabilité croissante.

La Suisse inégale : prospérité pour quelques-uns, pression pour beaucoup

L'écart entre les riches et les pauvres pourrait encore se creuser en Suisse. Sven Hoppe/dpa

Dans cette vision de l'avenir, la société dérive. Une élite économiquement forte profite de la mondialisation et de la technologie - tandis qu'une grande partie de la population reste à la traîne.

L'accès à l'éducation, à la santé et aux ressources est réparti de manière inégale. Ce clivage se manifeste également dans la protection du climat : les groupes aisés peuvent se permettre de s'adapter, les autres non.

L'économie reste certes performante, mais elle est de plus en plus fragile sur le plan social. Sur le plan politique, des tensions apparaissent, car une partie de la population se sent délaissée.

Il en résulte une Suisse très inégalitaire et au progrès sélectif - y compris dans le domaine du climat, où des mesures existent mais n'atteignent pas tout le monde.

La Suisse, grande consommatrice de ressources : la croissance à tout prix

La croissance à tout prix en Suisse ? Ce n'est pas un scénario irréaliste. sda

Ce scénario mise entièrement sur la croissance économique - alimentée par la technologie, la mondialisation et une consommation élevée.

La Suisse reste prospère et dynamique, mais au détriment de l'environnement. La consommation d'énergie et les besoins en ressources augmentent fortement, les énergies fossiles joueront longtemps un rôle important.

L'innovation est surtout utilisée pour assurer la croissance - et non pas en premier lieu pour atteindre la durabilité. La protection du climat arrive tardivement ou est compensée par des solutions techniques.

En bref : une grande prospérité, mais une charge écologique massive. À long terme, cela crée de nouveaux risques pour les infrastructures, l'environnement et la société.

Pas de probabilités

La géographe du WSL Lena Gubler souligne qu'aucun des scénarios n'est plus probable qu'un autre. «Il s'agit d'explorer des variantes de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler, en se basant sur des considérations de type si-alors, et non pas d'affirmer quelque chose sur la probabilité», a-t-elle été citée dans le communiqué.

Une nouvelle publication du National Centre for Climate Services (NCCS) présente désormais les émissions de gaz à effet de serre modélisées pour chaque scénario jusqu'en 2100.