  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Apertus Étape majeure pour la tech suisse : l’EPFL et l’ETH lancent leur propre «ChatGPT»

ATS

2.9.2025 - 10:33

Il porte le nom d'«Apertus» et il est l'équivalent suisse de ChatGPT. Ce nouvel outil de langage utilisant l'intelligence artificielle (IA) a été lancé mardi. Il veut être une alternative aux systèmes commerciaux existants, critiqués pour leur manque de transparence.

Keystone-SDA

02.09.2025, 10:33

02.09.2025, 10:52

Apertus a été conçu comme un bien public. Il fait partie des rares modèles de langage multilingues totalement ouverts. Son architecture, ses paramètres, ses données d'entraînement et sa méthodologie sont entièrement documentés et librement accessibles, indiquent les deux écoles polytechniques de Lausanne et Zurich dans un communiqué.

Vous les utilisez?. ChatGPT et autres outils d'IA montent en puissance en Suisse

Vous les utilisez?ChatGPT et autres outils d'IA montent en puissance en Suisse

Selon l'EPFL et l'ETH, le lancement d'Apertus représente «une étape majeure pour la transparence et la diversité dans l'intelligence artificielle générative». Le système parie sur l'ouverture totale. D'autres modèles existent, américains ou chinois notamment, mais ils ne partagent qu'une partie de leurs composants.

Les plus lus

«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !
Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss
L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages