Des dizaines de pays, dont les Etats-Unis, la Chine et la Suisse, ont appelé à une intelligence artificielle «sûre, digne de confiance et robuste». Ils ont signé une déclaration commune publiée samedi à l'issue du sommet sur l'IA à New Delhi.

Des dizaines de délégations, venues du monde entier, se sont retrouvées cette semaine à New Delhi pour discuter notamment de la manière d'encadrer l'IA. ATS

Keystone-SDA ATS

«Promouvoir une IA sûre, digne de confiance et robuste est essentiel pour instaurer la confiance et maximiser les bénéfices sociaux et économiques», affirme le texte signé par 86 pays et deux organisations internationales.