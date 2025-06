Des mâchoires de bébés de deux millions d'années éclairent nos origines

De rares fragments fossilisés de mâchoires de bébés vieux de deux millions d'années retrouvés en Afrique, berceau de l'humanité, ont permis à une équipe de recherche franco-italienne d'éclairer d'un jour nouveau les origines du genre humain.

L'étude montre à cette époque des débuts du genre Homo une diversité et une complexité plus grandes qu'on ne le pensait. Ирина Мещерякова / Getty Images

ETX Studio Relax

L'étude menée par José Braga (CNRS – université de Toulouse) et Jacopo Moggi-Cecchi (université de Florence) et publiée dans Nature communications, montre à cette époque des débuts du genre Homo une diversité et une complexité plus grandes qu'on ne le pensait.

Les ossements à la base de cette étude (deux mandibules et un maxillaire de nourrissons exhumés il y a quelques années en Ethiopie et en Afrique du Sud) «montrent que, dès ce stade dans la vie de l'individu, il y a 2,2 millions d'années, on avait affaire à deux espèces différentes qui se développaient complètement différemment», a expliqué mercredi José Braga en conférence de presse à Toulouse.

Alors que la mâchoire de la basse vallée éthiopienne de l'Omo, attribué à Homo habilis, est «très différente de celle des enfants humains actuels», celle provenant du site sud-africain de Kromdraai, attribuée à Homo erectus, «est très proche de celle des enfants humains d'aujourd'hui», a-t-il affirmé, montrant des moulages de ces deux ossements.

Compte tenu du jeune âge des personnes à qui elles appartenaient, il semble peu probable que des différences morphologiques si marquées soient dues à l'influence de leur environnement (mode de vie ou alimentation), comme ce peut être le cas des ossements d'adultes.

«La comparaison de ces deux mâchoires nous apprend que, dès deux millions d'années, on avait affaire à deux espèces complètement différentes, qui coexistaient quelque part sur le continent africain», Homo erectus étant plus «proche de nous» qu'Homo habilis, a poursuivi le paléoanthropologue français.

«Ces nouvelles découvertes contribuent à une vision plus nuancée des origines du genre Homo», lorsque les premiers représentants de la lignée humaine se sont séparés des autres grands singes, «suggérant que les racines de l'humanité sont à la fois plus anciennes, plus diversifiées et plus ramifiées que ce que l’on croyait jusqu’à présent», résume le CNRS dans un communiqué.