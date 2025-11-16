  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le nouveau Graal de la Tech Des robots «intelligents» : l'ambitieuse quête de l'IA matérielle

ATS

16.11.2025 - 10:19

Des machines humanoïdes faisant la vaisselle et la lessive? C'est ce que développe l'entreprise tokyoïte Enactic, illustrant leur objectif technologique: introduire l'intelligence artificielle (IA) dans le monde matériel sous forme de robots, voitures autonomes et autres gadgets.

Hiro Yamamoto, directeur général et cofondateur de 24 ans du japonais Enactic, assure qu’on est proche de pouvoir déployer des robots humanoïdes dans les foyers. 
Hiro Yamamoto, directeur général et cofondateur de 24 ans du japonais Enactic, assure qu’on est proche de pouvoir déployer des robots humanoïdes dans les foyers. 
AFP

Keystone-SDA

16.11.2025, 10:19

16.11.2025, 10:26

Après l'IA générative, «la prochaine vague, c'est l'IA matérielle (+physical AI+ en anglais): une IA qui comprend les lois de la physique, peut évoluer parmi nous» et saisit «comment percevoir le monde», lançait l'an dernier Jensen Huang, patron du géant des puces Nvidia.

Les mastodontes de la tech y investissent des sommes colossales et, selon des prévisions de la banque Morgan Stanley, le monde pourrait compter plus d'un milliard de robots humanoïdes d'ici 2050.

L'engouement est renforcé par des vidéos montrant des androïdes avancés, souvent fabriqués en Chine, dansant ou tirant des objets lourds avec aisance. Au-delà de la promesse de majordomes robotiques dignes de la science-fiction, cette perspective suscite des inquiétudes concernant l'emploi, la vie privée et le délai avant que ces robots ne deviennent réellement utiles.

Economie. Uber et Nvidia s'associent pour lancer 100'000 véhicules autonomes

EconomieUber et Nvidia s'associent pour lancer 100'000 véhicules autonomes

Hiro Yamamoto, directeur général et cofondateur de 24 ans du japonais Enactic, assure qu'on en est proche. Alors que ses dispositifs d'entraînement à l'IA matérielle – des bras humanoïdes baptisés OpenArm – sont utilisés par Nvidia et des universités prestigieuses comme Stanford, Enactic prévoit de déployer ses robots dès l'été prochain.

Ces derniers, encore en développement, devront «côtoyer des humains dans des environnements chaotiques aux conditions changeantes» comme les maisons de retraite, et seront dotés d'"une enveloppe extérieure souple» pour ne blesser personne, explique M. Yamamoto à l'AFP.

«Presque tous les rôles»

A Canton (sud de la Chine), une silhouette féminine aux allures d'escrimeuse avec son masque ovale, marche lentement sur scène sous les acclamations: c'est le dernier robot humanoïde du constructeur chinois de véhicules électriques XPeng.

Des machines agiles fabriquées par des firmes américaines, comme les robots-chiens quadrupèdes de Boston Dynamics, ont déjà fait sensation. Mais l'appui de Pékin et des chaînes d'approvisionnement locales solides permettent aux groupes chinois, dont Unitree et EngineAI, d'avancer rapidement.

«Je n'ai pas vraiment réfléchi au nombre de robots que nous vendrons chaque année dans dix ans, mais je pense que ce sera plus que de voitures», assurait récemment à la presse le fondateur de XPeng, He Xiaopeng.

Cybercriminalité. Le monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous

CybercriminalitéLe monde de la tech’ alerte : l’IA rend le hacking accessible à tous

Les robots IRON de XPeng marchent et dansent de manière autonome... mais leur capacité à manipuler des objets, exploit beaucoup plus complexe, n'est pas largement démontrée.

Leurs doigts agiles et leur peau flexible ne devraient pas remplacer les ouvriers des usines chinoises de sitôt, reconnaît M. He. Le prix d'une main robotique, qu'il faudrait remplacer chaque mois en cas de travaux intensifs, couvrirait le salaire d'un ouvrier sur plusieurs années. Pourtant, avec suffisamment de données et d'entraînement, les robots humanoïdes dotés d'IA devraient un jour pouvoir remplir «presque tous les rôles» (nourrice, cuisinier, jardinier...), selon le président de XPeng, Brian Gu.

«Large fossé»

Si les outils d'IA générative comme ChatGPT sont entraînés sur des milliards de mots, les modèles d'IA matérielle doivent apprivoiser des éléments plus complexes: vision et relations spatiales entre les objets.

Piloter à distance des robots pour leur apprendre à faire des gestes simples comme attraper une tasse «est de loin le moyen le plus fiable de collecter des données», explique M. Yamamoto.

Environ 50 démonstrations de chaque tâches sont nécessaires: pour ces tests, les bras humanoïdes d'Enactic sont pilotés à distance par un opérateur équipé d'un casque de réalité virtuelle.

L'entreprise a approché des dizaines d'établissements de soins au Japon, pour que ses robots télé-opérés y prennent en charge les tâches ingrates, afin que les soignants se consacrent aux résidents âgés: cette expérience sur le terrain est censée entraîner ses modèles pour que les robots agissent ultérieurement de manière autonome.

La start-up américano-norvégienne 1X adopte une approche similaire avec son assistant humanoïde NEO, dont elle prévoit l'arrivée dans les foyers américains dès l'année prochaine.

Actu et dicton du jour. Bientôt une usine de panneaux solaires sur la lune? - L'idée d'une entreprise suisse

Actu et dicton du jourBientôt une usine de panneaux solaires sur la lune? - L'idée d'une entreprise suisse

NEO coûte 20'000 dollars, mais ses performances restent hésitantes, une vidéo montrant le robot peinant à fermer la porte d'un lave-vaisselle, même en mode téléopéré. Le géant japonais de l'investissement SoftBank a, lui, récemment racheté pour 5,4 milliards de dollars la division robotique du zurichois ABB, qualifiant l'IA matérielle de «prochaine frontière».

Pour l'heure, il subsiste un «large fossé» entre les systèmes d'IA des robots et leurs capacités physiques, tempère Sara Adela Abad Guaman, professeure-assistante en robotique à l'University College de Londres. «La nature montre que pour s'adapter à un environnement, il faut avoir le corps adéquat», explique-t-elle. «Au final, notre sens du toucher reste incomparable.»

Les plus lus

Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé
Nick Fuentes, le suprémaciste blanc qui divise le mouvement MAGA
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Suivez le slalom messieurs en direct
En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial
L'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»