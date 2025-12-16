  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Animaux Deuxième naissance d'un koala au zoo de Zurich depuis 2018

ATS

16.12.2025 - 09:55

La femelle koala Téa du zoo de Zurich porte un petit dans sa poche depuis environ sept mois. La naissance, la deuxième seulement depuis 2018, n'a été remarquée que récemment, lorsque le jeune marsupial s'est montré pour la première fois.

Keystone-SDA

16.12.2025, 09:55

16.12.2025, 13:29

Le joey – nom commun donné à tous les petits marsupiaux – est né à la mi-mai après une courte gestation d'environ 35 jours, annonce mardi le zoo de Zurich. Aveugles, nus et de la taille d'un ourson gélifié à la naissance, les bébés koalas se développent dans la poche maternelle, leur poids passant de 1 gramme à une moyenne de 300 grammes.

Un petit ne commence à quitter la poche marsupiale que vers six mois. L'annonce tardive de l'heureux événement s'explique donc par le fait que les soigneurs n'ont aperçu la progéniture que récemment, a précisé un porte-parole du zoo à Keystone-ATS. Depuis, le jeune animal se montre régulièrement.

Le sexe du petit n'a pas encore été déterminé: «Nous ne voulons pas perturber la relation mère-enfant», a déclaré le porte-parole. Seule la mère est responsable de l'élevage: Joey restera avec elle pendant environ 12 mois, le temps d'apprendre tous les comportements importants.

Première progéniture

Pour la femelle Téa et le mâle Tarni, actuellement les seuls koalas de Zurich, il s'agit de la première descendance. Les koalas sont des animaux solitaires et ne se réunissent que pendant la saison des amours. L'institution zurichoise n'a connu jusqu'ici qu'une seule naissance de koala depuis qu'il a accueilli l'espèce en 2018.

Par le passé, le zoo a en effet régulièrement joué de malchance: en 2023, il avait dû euthanasier la femelle koala Maisy après une longue maladie. L'animal de sept ans avait perdu du poids et des examens ont ensuite révélé des modifications tumorales.

Entre 2019 et 2021, trois koalas sont également morts au zoo de Zurich. Contrairement à Maisy, Pippa, Mikey et Milo sont décédés des suites d'un rétrovirus qui affaiblit le système immunitaire.

La nouvelle naissance à Zurich constitue donc une contribution importante à la préservation à long terme de cette espèce menacée. Selon les estimations actuelles, il reste encore environ 500'000 à 700'000 individus à l'état sauvage mais les populations ont décliné ces dernières années de 50% dans certaines régions, en partie à cause des incendies.

Les plus lus

Un avion Edelweiss retourne à la porte d'embarquement à cause de passagers récalcitrants
iPhone: ces 9 nouveautés qui valent clairement la mise à jour
Kylian Mbappé remporte sa bataille judiciaire face au PSG !
Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite
Un accident sur les pistes toutes les 8 minutes en Suisse !
Une Suissesse, accusée de trafic de drogue, meurt aux Philippines