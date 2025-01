Des scientifiques suisses ont construit une pile à partir de champignons. Non toxique et biodégradable, elle est fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D.

Keystone-SDA, uc, ats ATS

Cette pile vivante ne produit pas beaucoup d'électricité, mais elle pourrait par exemple alimenter des capteurs dans des régions isolées, a indiqué jeudi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa). De tels capteurs sont utilisés notamment dans l'agriculture ou dans la recherche environnementale.

La batterie fongique est en fait une pile à combustible microbienne qui utilise le métabolisme de deux espèces différentes de champignons pour produire de l'électricité. À l'anode, le pôle négatif, une levure est nourrie de sucre. En traitant ces nutriments, elle libère des électrons. De l'autre côté de la pile, un champignon de pourriture blanche produit une enzyme qui capture les électrons et les transfère hors de la cellule.

La pile est fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Pour ce faire, les cellules du champignon sont mélangées à l'encre d'impression. Lorsque la pile est sèche, elle ne produit pas d'électricité. Il suffit d'ajouter de l'eau et des nutriments pour l'activer.

Biodégradable

Le plus grand avantage de la pile fongique est que, contrairement aux piles traditionnelles, elle est non seulement totalement non toxique, mais aussi biodégradable. Une fois son travail terminé, elle se dissout d'elle-même de l'intérieur.

L'équipe de Carolina Reyes à l'Empa a présenté cette découverte dans la revue ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Les scientifiques veulent maintenant rendre la pile fongique plus performante et plus durable, comme ils l'expliquent dans le communiqué de l'Empa. Ils veulent en outre chercher d'autres espèces de champignons qui conviendraient comme fournisseurs d'électricité.