(ETX Daily Up) – «Tu trouves que ça me va bien?» En voilà une question épineuse quand on est en couple. Y répondre sincèrement peut être risqué, surtout quand la tenue choisie n’est pas à son goût. D’un autre côté, mentir risquerait d’éroder la confiance à long terme. Une étude américaine, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, pèse le pour et le contre.

Être honnête permet-il de consolider le couple ou risque-t-il plutôt de fragiliser la relation? C’est à cette question qu’une équipe de recherche, dirigée par Bonnie Le, professeure adjointe en psychologie à l’université de Rochester, a tenté de répondre. Pour ce faire, les chercheurs ont demandé à plus de 200 couples d’échanger en tête-à-tête sur un sujet délicat, à savoir un changement qu’ils aimeraient voir chez l’autre. L'objectif était d'analyser les effets de l'honnêteté exprimée, la manière dont elle est perçue et la capacité des partenaires à l'évaluer avec justesse.

Verdict: mieux vaut dire la vérité. Selon l’équipe de recherche, la franchise aurait des effets positifs sur le bien-être du couple, même si elle peut parfois être douloureuse. «Nous avons constaté que le fait d’être plus honnête en exprimant un changement souhaité prédisait un plus grand bien-être personnel et relationnel pour les deux partenaires, ainsi qu'une plus grande motivation du partenaire à changer sur le moment. Le même schéma est apparu lorsque la personne recevant une demande de changement percevait de l'honnêteté chez son partenaire, que celui-ci soit réellement honnête ou non», a expliqué Bonnie Le dans un communiqué.

En d’autres termes, même si l’honnêteté n’est pas toujours perçue avec justesse, le simple fait de chercher à être sincère renforce la dynamique du couple. L’intention jouerait ainsi un rôle aussi important, voire plus, que la précision absolue de la vérité.

Cependant, ces conclusions s'appliquent uniquement aux couples dont la relation est équilibrée. L'étude ne précise pas si ce modèle convient également à ceux traversant des difficultés. Des recherches ultérieures pourraient approfondir cette question afin d'évaluer l'impact de l'honnêteté sur les couples en crise.

En attendant, la science est formelle. Pour une relation épanouie, mieux vaut être honnête, même si la vérité peut parfois piquer.