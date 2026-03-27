«En route pour la Lune!» : les astronautes d'Artemis 2 arrivent en Floride pour leur grand départ

Les quatre astronautes qui s'apprêtent à effectuer un voyage autour de la Lune sont arrivés vendredi au Centre spatial Kennedy, en Floride, où ils vont effectuer les derniers préparatifs avant leur départ.

La NASA prévoit de retransmettre en direct ce voyage historique dans l'espoir de susciter l'enthousiasme du public pour l'exploration spatiale. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch effectueront ce voyage en compagnie de leur collègue canadien Jeremy Hansen. La fenêtre de décollage doit s'ouvrir à partir de mercredi.

Après avoir débuté leur quarantaine à Houston le mois dernier, ils poursuivront cette période d'isolement au centre spatial Kennedy en attendant le feu vert pour la mission lunaire Artemis 2, marquée ces derniers mois par des difficultés techniques et plusieurs retards.

Cette épopée lunaire doit inaugurer une nouvelle page de la conquête spatiale américaine et s'aventurer jusqu'au satellite naturel de la Terre pour en faire le tour sans s'y poser, comme Apollo 8 en 1968.

«En route pour la Lune !», s'est exclamé le commandant de la mission Reid Wiseman à l'arrivée de l'équipage. Ce vol lunaire, qui devrait durer une dizaine de jours, sera le premier de l'Histoire à emmener une femme, une personne de couleur et un non-Américain.

«La fusée est prête. Nous sommes prêts. La NASA est prête. Ce vaisseau est bel et bien prêt à décoller», a déclaré Wiseman. «Mais nous sommes aussi des êtres humains qui essayons de charger des millions de litres de propergol dans une machine géante pour l'envoyer sur la Lune. Une petite partie de mon esprit garde toujours à l'esprit que le 1er avril n'est pas garanti, que le 6 avril n'est pas garanti.»

«Nous avons encore quelques mises à jour météorologiques et quelques détails techniques à régler d'ici l'ouverture de la fenêtre de lancement», a ajouté Victor Glover.

L'objectif de cette mission autour de la Lune est de vérifier que tout est techniquement possible pour permettre un retour sur la Lune en 2028. Une échéance qui fait douter les experts, car les astronautes auront besoin d'un alunisseur... toujours en cours de développement.

Ce vol lunaire, qui devrait durer une dizaine de jours, sera le premier de l'Histoire à emmener une femme, une personne de couleur et un non-Américain. AFP

En outre, malgré les avancées technologiques survenues depuis Neil Armstrong, marcher sur la Lune demeure complexe et périlleux, et le programme Artémis a déjà subi de nombreux retards et une flambée des coûts.

La NASA prévoit de retransmettre en direct ce voyage historique dans l'espoir de susciter l'enthousiasme du public pour l'exploration spatiale, à l'instar du programme Apollo qui avait fait l'objet de retransmissions dans le monde entier au milieu du XXe siècle.

«Faisons en sorte que ce soit aussi inspirant que possible pour la prochaine génération, et vous savez ce qui se passera ? Dans 10, 20 ou 30 ans, ce sont eux qui seront là, à accomplir des exploits extraordinaires», a souligné Jeremy Hansen.