Un nouvel observatoire, baptisé «Space Eye», sera mis en service le 23 septembre à Niedermuhlern (BE). Situé dans un bâtiment conçu par le célèbre architecte Mario Botta, il vise à transmettre à un large public des connaissances sur l'espace et l'environnement.

Le "Space Eye" conçu par Mario Botta, se compose d'une tour de 15 mètres de haut et d'un centre d'accueil souterrain dont l'entrée se trouve à la gauche de l'image. ATS

Le plus grand télescope de Suisse, selon la fondation propriétaire, se trouve sur la terrasse panoramique de la tour de l'observatoire conçue par M. Botta. Des îlots d'exposition interactifs et un planétarium seront à disposition du public dans un plus large espace souterrain. La fondation propriétaire inaugure ce week-end le bâtiment, pour quelque 400 partenaires et soutiens.

A l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi, l'astrophysicien et ancien astronaute suisse Claude Nicollier a déclaré que l'observatoire pourrait contribuer à faire comprendre à la population les mystères du ciel et la nécessité de protéger la planète. Mario Botta a lui expliqué avoir voulu essayer de placer «un petit bijou», un «joyau» dans le paysage.

sr, ats