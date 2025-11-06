Dans un pays pourtant dirigé par la gauche depuis 2018, le général Franco suscite, 50 ans après sa mort, une admiration croissante au sein d'une partie de la jeunesse espagnole. Les experts attribuent ce phénomène à des connaissances très fragmentaires sur ce qu'était la dictature.

Dans un pays pourtant dirigé par la gauche depuis 2018, le général Franco suscite, 50 ans après sa mort, une admiration croissante au sein d'une partie de la jeunesse espagnole. keystone

Keystone-SDA ATS

Cette sympathie pour celui qui a dirigé le pays d'une main de fer durant 36 ans, jusqu'à sa mort le 20 novembre 1975, semble découler d'un enseignement défectueux sur cette période sombre, mais est aussi favorisée par les réseaux sociaux et une vague de rejet du système caractéristique de la jeunesse.

Parmi les réalisations – réelles ou inventées – de Franco les plus partagées sur internet, figurent régulièrement la construction de barrages, la prospérité économique et la création d'un système de sécurité sociale, avec comme conclusion systématique de ces publications que «sous Franco, on vivait mieux».

Un demi-siècle plus tard, ce narratif domine le monde virtuel et résonne dans les collèges et lycées d'Espagne.

«Ces mythes du franquisme refont surface», affirme à l'AFP Cristina Luz García, professeure d'histoire dans un lycée de Madrid, qui dit avoir observé que certains de ses élèves de secondaire reprennent «des phrases qui sont très associées au régime et à la propagande franquiste».

Mais elle ajoute qu'en parlant avec ces élèves, elle a noté qu'ils n'avaient pas «une connaissance très approfondie» du «Caudillo» ni des «conséquences négatives» de la dictature (1939/1975), marquée par une répression féroce et l'absence de libertés publiques.

D'après elle, ce discours gagne du terrain chez les jeunes, car il représente «une manière de défier le corps enseignant ou de donner l'impression d'avoir une opinion différente (...), ce qui est très attrayant durant l'adolescence».

«Déficit d'enseignement»

À en croire un sondage du Centre de recherches sociologiques (CIS) publiée en octobre, plus d'un Espagnol sur cinq (21,3%) estime que les années de dictature ont été «bonnes» ou «très bonnes», contre 65,5% qui les jugent «mauvaises» ou «très mauvaises».

Selon un autre sondage, publié le même mois par le quotidien El Mundo, le parti socialiste n'est plus le parti favori des jeunes de 18 à 29 ans: non seulement il a cédé cette position au Parti populaire (PP, droite), mais il a même été dépassé par Vox, parti d'extrême droite que ses détracteurs accusent d'être nostalgique du franquisme et qui a enregistré la progression la plus importante dans cette classe d'âge.

Dans le climat d'extrême polarisation qui caractérise l'Espagne, le PP et Vox accusent tous deux la politique du gouvernement du socialiste Pedro Sánchez pour honorer la mémoire des victimes de la dictature de chercher en fait à rouvrir les blessures du passé.

Verónica Díaz, en charge du master en «Problèmes sociaux» à l'Université nationale d'enseignement à distance (UNED), avance une explication à cet intérêt croissant de la jeunesse pour l'extrême droite: les jeunes, dit-elle, «sont extrêmement frustrés» par la précarité de l'emploi et les difficultés d'accès au logement, et «pensent que les partis traditionnels non seulement ne résolvent pas leurs problèmes, mais en font partie».

Ce sentiment expliquerait, selon elle, leur attraction «pour les discours 'anti-système' ou 'rupturistes' de l'extrême droite».

Le «déficit d'enseignement de l'Histoire» dans les écoles et la prolifération de «créateurs de contenu (sur les réseaux sociaux) qui réinterprètent» à leur manière les événements passés conduisent les jeunes, «dépourvus des instruments de pensée critique suffisants», à «confondre» fiction et réalité, poursuit Mme Díaz.

-Enseigner «ce que fut vraiment le franquisme»

Pour lutter contre le regain de popularité des années Franco, José María García, un autre professeur d'Histoire, a mis en place en 2020 dans un établissement d'Iznalloz, en Andalousie (sud), un projet destiné à montrer à ses élèves «ce que fut vraiment le franquisme», en insistant sur la «méthode de répression» qu'il avait développée.

Il explique à l'AFP vouloir fournir aux jeunes «des éléments leur permettant de défendre un point de vue» différent de celui qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux, qu'il considère également comme les principaux vecteurs de narratifs qui réinterprètent le franquisme.

Les utilisateurs de TikTok «parlent sans argumentaire», et «ceux (...) qui les écoutent les croient», raconte Érika Hurtado, une lycéenne de 16 ans, alors qu'Hugo Guindos, 15 ans, approuve.

Ils admettent qu'ils ignoraient tout de la répression sous le régime franquiste dans leur région.

Hugo considère important de «sensibiliser la jeune génération» sur le passé, «maintenant que le franquisme reprend de la vigueur».