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Mise à jour importante Failles de sécurité dans WhatsApp: comment réagir ?

Martin Abgottspon

12.5.2026

Deux nouvelles vulnérabilités découvertes nécessitent une mise à jour immédiate de WhatsApp. Même si le danger semble tout d'abord gérable, des fraudeurs pourraient obtenir un accès facile à votre appareil.

Deux nouvelles vulnérabilités découvertes nécessitent une mise à jour immédiate de WhatsApp. 
Deux nouvelles vulnérabilités découvertes nécessitent une mise à jour immédiate de WhatsApp. 
KEYSTONE

Martin Abgottspon

12.05.2026, 09:29

12.05.2026, 10:54

Si l'on clique sur un lien Instagram Reel sur WhatsApp, on pourrait actuellement charger à son insu des contenus d'un site web étranger et potentiellement malveillant - sans le savoir. C'est en effet ce que permet l'une des deux failles de sécurité que l'entreprise de cybersécurité Malwarebytes a récemment identifiées dans l'application.

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La deuxième faille concerne exclusivement les utilisateurs de Windows. Celle-ci permet de manipuler des fichiers de manière à ce qu'ils apparaissent comme inoffensifs alors qu'ils contiennent du code malveillant ou des programmes exécutables. Cela semble technique, mais il s'agit en fait d'une attaque classique par tromperie, qui exploite la confiance des utilisateurs dans les pièces jointes de tous les jours.

Pas de panique, mais prudence

WhatsApp a déjà réagi aux failles signalées et a mis à disposition une mise à jour de sécurité. Sur la plupart des appareils, la mise à jour s'effectue automatiquement en arrière-plan. Ceux qui veulent jouer la carte de la sécurité peuvent l'installer manuellement via l'App Store correspondant. Malwarebytes ne considère pas les failles comme hautement dangereuses. Les appareils ne sont donc pas automatiquement infectés.

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Il ne faut toutefois pas sous-estimer ces failles. Les chercheurs en sécurité préviennent que de telles failles abaissent la barrière pour les attaques dites d'ingénierie sociale et peuvent, en combinaison avec d'autres failles de sécurité, conduire à des attaques plus sérieuses. WhatsApp compte parmi les services de messagerie les plus utilisés au monde et constitue donc une cible particulièrement attrayante pour les pirates.

Ce cas illustre un modèle bien connu de la sécurité numérique: le plus grand danger provient rarement d'attaques spectaculaires, mais de petites failles qui passent inaperçues au quotidien et d'utilisateurs qui repoussent les mises à jour. Ceux qui utilisent WhatsApp sur leur PC Windows ou leur smartphone devraient vérifier la version actuelle.

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