Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les utilisateurs s’inquiètent... Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?

Gregoire Galley

23.9.2025

La fin mi-octobre des mises à jour de Windows 10, le logiciel d'exploitation de Microsoft, suscite les critiques d'associations et les inquiétudes de nombreux utilisateurs qui craignent de devoir changer leurs ordinateurs. Qu'en est-il de cet arrêt, et quelles seront ses conséquences ?

La fin mi-octobre des mises à jour de Windows 10 suscite les critiques d'associations et les inquiétudes de nombreux utilisateurs.
La fin mi-octobre des mises à jour de Windows 10 suscite les critiques d'associations et les inquiétudes de nombreux utilisateurs.
ats

Agence France-Presse

23.09.2025, 07:56

23.09.2025, 07:59

Que va-t-il se passer le 14 octobre ?

A partir du 14 octobre, les ordinateurs fonctionnant avec Windows 10, une version apparue en 2015, cesseront de recevoir des mises à jour de la part de son développeur, Microsoft.

Ces correctifs étaient destinés à «mettre régulièrement à jour le système d'exploitation, car il était devenu la cible de nombreuses cyberattaques», explique à l'AFP Martin Kraemer, spécialiste de la sensibilisation à la sécurité au sein de l'entreprise américaine KnowBe4.

Quelles conséquences pour les consommateurs ?

Dans une note en ligne, Microsoft a conseillé aux utilisateurs de passer à Windows 11, disponible depuis 2021.

Mais certains ordinateurs ne sont pas compatibles avec cette transition : pour ces cas, l'entreprise propose une formule de mises à jour étendues, au tarif de 30 dollars et pour une durée d'un an. Une situation dénoncée par des associations de consommateurs.

Aux États-Unis, l'association Consumer Reports a déploré le fait que «des ordinateurs incapables de faire fonctionner Windows 11 étaient encore disponibles à la vente en 2022 et 2023», et risquent ainsi de devenir obsolètes trois ans après leur achat.

En France, une coalition de 22 associations, dont l'UFC-Que Choisir et Halte à l'obsolescence programmée (HOP), ont lancé une pétition pour demander des mises à jour gratuites jusqu'en 2030. Sollicité par l'AFP, Microsoft a refusé d'indiquer combien d'utilisateurs seraient concernés.

Mais selon Consumer Reports, près de 650 millions de personnes à l'échelle mondiale utilisaient Windows 10 au mois d'août. D'après une autre association américaine, le Public Interest Research Group (PIRG), jusqu'à 400 millions d'ordinateurs seraient incompatibles avec Windows 11.

Concurrence. Microsoft échappe à une amende de l'UE liée à Teams

ConcurrenceMicrosoft échappe à une amende de l'UE liée à Teams

Quels sont les risques ?

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas passer à Windows 11 et qui continueraient à utiliser Windows 10 sans souscrire à l'extension de mises à jour Microsoft, les vulnérabilités face aux cyberattaques vont s'accroître.

«En ne recevant plus les mises à jour, vous n'êtes plus protégés contre les menaces cyber les plus récentes», explique Martin Kraemer.

Si le danger est «très difficile» à quantifier, selon le spécialiste, il est certain que les utilisateurs de Windows 10 deviendront des cibles privilégiées pour les cyberattaquants en quête de failles de sécurité.

Les applications sont aussi concernées, soulève Paddy Harrington, analyste au sein du cabinet américain Forrester.

«Les fournisseurs d'applications comptent sur le fournisseur du système d'exploitation pour assurer certaines fonctionnalités et si celles-ci ne sont pas mises à jour, le fournisseur d'application ne peut pas s'assurer que son application continuera à fonctionner correctement», assure-t-il.

Quelles options alternatives ?

Interrogés au sujet de l'efficacité de logiciels antivirus, les experts soulignet leur insuffisance face à un système d'exploitation non mis à jour.

«Il y a une limite à la protection qu'ils peuvent offrir (...). C'est bien mieux que de ne rien faire, mais cela devrait être une solution temporaire, le temps de trouver une solution permanente», déclare Paddy Harrington à l'AFP.

Reste la possibilité de changer pour un autre système d'exploitation, en gardant son ordinateur. Des logiciels libres, tels que Linux, peuvent ainsi être utilisés, mais nécessitent d'être installés par l'utilisateur.

«Tant que vos applications supportent ce système d'exploitation et que vos outils de gestion et de sécurité le prennent en charge, c'est un bon choix», assure Paddy Harrington.

Ecran bleu de la mort. 50 ans de Microsoft : ces souvenirs marquants

Ecran bleu de la mort50 ans de Microsoft : ces souvenirs marquants

Les plus lus

Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau
Une entraîneure emblématique en pleine tempête
Menace d’emprisonnement : Sarkozy face à une accusation très lourde !
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
Christine Bravo tacle Richard Gere: «C'est madame chochotte namasté»