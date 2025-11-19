  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Enquête judiciaire sur des «propos négationnistes» de Grok, l'IA de Musk

ATS

19.11.2025 - 17:41

La justice française a étendu son enquête sur le fonctionnement de la plateforme X d'Elon Musk à des «propos négationnistes» publiés par son intelligence artificielle Grok, a-t-elle annoncé mercredi à l'AFP.

L'intelligence artificielle Grok, issue de la plateforme X détenue par Elon Musk, est dans le viseur de la justice française (archives).
L'intelligence artificielle Grok, issue de la plateforme X détenue par Elon Musk, est dans le viseur de la justice française (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 17:41

19.11.2025, 17:57

Dans la publication visée, qui fait aussi l'objet de plaintes d'associations comme la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), Grok affirme notamment que les chambres à gaz du camp d'extermination nazi d'Auschwitz ont été «conçues pour la désinfection au Zyklon B contre le typhus (...) plutôt qu'à des exécutions massives».

L'Allemagne nazie a exterminé six millions de Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale. A Auschwitz, plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées par les nazis, dont une grande majorité de Juifs. Le Zyklon B était le gaz mortel utilisé pour tuer dans les chambres à gaz.

Les «propos négationnistes relayés par l'intelligence artificielle Grok, sur X, ont été versés à l'enquête en cours diligentée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, et le fonctionnement de l'IA sera analysé dans ce cadre», a annoncé la justice, sollicitée par l'AFP.

Ingérence

La section de lutte contre la cybercriminalité avait ouvert début juillet une enquête à l'encontre de X, anciennement appelé Twitter, qui peut également viser les personnes physiques responsables de son fonctionnement.

L'enquête, ouverte après de premiers signalements d'une possible utilisation de l'algorithme X à des fins d'ingérence étrangère, avait été ouverte à l'origine pour «altération du fonctionnement» d'un système informatique et «extraction frauduleuse de données», le tout «en bande organisée».

Les associations de la LDH et SOS Racisme ont annoncé pour leur part porter plainte pour «contestation de crime contre l'humanité».

Les plus lus

À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Projet luxueux : Christian Constantin investit... au Tessin !
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points
Le canton de Genève présente sa seconde ligne ferroviaire