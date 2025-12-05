  1. Clients Privés
Fribourg Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans

ATS

5.12.2025 - 13:00

Une tombe monumentale vieille de 2600 ans a été découverte à Grandvillard (FR). D’un diamètre de 10 mètres environ, ce tertre funéraire abrite en son centre un lieu appartenant à un individu, dont la sépulture est sur le point d’être entièrement mise au jour.

Les archéologues ont présenté à Grandvillard (FR) les enjeux liés à la préservation d'un patrimoine "menacé".
Les archéologues ont présenté à Grandvillard (FR) les enjeux liés à la préservation d'un patrimoine "menacé".
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 13:00

05.12.2025, 13:30

Le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF) a présenté vendredi à la presse la sépulture monumentale datant du premier âge du Fer (800–450 avant Jésus-Christ). Il s’agit du troisième monument de ce type découvert dans la nécropole investiguée depuis 2019 dans la vallée de l’Intyamon, dans le district de la Gruyère.

Les archéologues ont détaillé l’état d’avancement de la fouille, les structures mises au jour et les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine. «La fouille de ce tumulus est impérative, dans la mesure où il est menacé de destruction par l’érosion engendrée par un torrent voisin», a fait savoir le SAEF dans son communiqué.

Mieux conservé

L’intervention des archéologues vise ainsi à documenter les vestiges avant qu’ils ne disparaissent, a précisé Léonard Kramer, chef du secteur préhistoire et protohistoire. Les travaux ont débuté en novembre et se poursuivront jusqu’en janvier prochain. Ils révèlent une structure funéraire «remarquablement bien conservée».

Sa documentation permet de mieux comprendre l’organisation de la société vivant dans l’Intyamon vers 600 avant Jésus-Christ. Les découvertes antérieures dans la même nécropole indiquent qu’il s’agissait de tombes de personnages importants, inhumés, parfois accompagnés d’objets en bronze déposés dans leur dernière demeure.

