Le jeu «Clair Obscur: Expedition 33», une production du studio français Sandfall Interactive, a remporté jeudi soir le titre convoité de «jeu vidéo de l'année» lors de la cérémonie des Game Awards à Los Angeles. Il s'agit d'une première pour un titre français.

La cérémonie de près de trois heures a fait la part belle aux annonces de futurs titres (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Récompensé par neuf statuettes, «Clair Obscur» a éclipsé la concurrence en remportant notamment les titres de «meilleur jeu indépendant», «meilleure direction artistique» ou encore «meilleure narration». Il bat au passage le record du nombre de trophées remportés par un seul titre à cette cérémonie majeur du secteur.

«Vous avez changé nos vies et celle de notre studio et c'est vraiment merveilleux», a lancé aux joueurs le directeur du jeu Guillaume Broche sur la scène du Peacock Theater.

Le directeur du studio japonais Team Asobi, propriété de Sony, avait décroché le titre l'an dernier pour «Astro Bot», jeu de plateforme rendant hommage aux héros phares de la console Playstation.

Cinq millions d'exemplaires vendus

En grande partie développé par une trentaine de personnes, une taille plutôt modeste comparée aux mastodontes du secteur, «Clair Obscur: Expedition 33» est, pour beaucoup de membres de l'équipe, leur premier jeu.

En recevant son prix, Guillaume Broche a remercié «les héros méconnus de cette industrie, ceux qui publient des tutoriels sur YouTube pour expliquer comment créer un jeu». «Avant cela, nous n'avions aucune idée de la manière de procéder», a-t-il poursuivi.

Jeu de rôle situé dans un univers post-apocalyptique, «Clair Obscur: Expedition 33» narre l'odyssée tragique d'un groupe de personnages partis défier une entité surnaturelle menaçant Lumière, ville rappelant le Paris de la Belle Epoque.

Vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, le jeu est devenu un phénomène mondial et l'un des succès surprise de l'année depuis sa sortie en avril. Il n'a rien laissé, ou presque, à ses principaux concurrents de la soirée: «Hades 2», «Hollow Knight: Silksong» et «Donkey Kong Bananza» repartent chacun avec une statuette.

Pour leur douzième édition, les Game Awards ont invité plusieurs célébrités, dont l'acteur Jeffrey Wright, le réalisateur J.J. Abrams ou encore le chanteur Lenny Kravitz, au casting du jeu «007: First Light».

Retransmise en ligne et pour la première fois cette année sur Prime Video, le service de streaming d'Amazon, la cérémonie avait revendiqué l'an dernier 154 millions de visionnages en direct dans le monde sur ses différents canaux.

Le jury, composé d'une centaine de médias et d'influenceurs spécialisés, pèse pour près de 90% dans la désignation des vainqueurs, contre 10% pour le vote du public, selon le site officiel de la cérémonie.