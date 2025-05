Des archéologues ont mis au jour des vestiges d'une cité maya datant de plus de 2800 ans dans le nord du Guatemala, ont annoncé jeudi les autorités du pays d'Amérique centrale. Cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre cette civilisation préhispanique.

Le site présente «une planification architecturale remarquable» avec des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments «sculptés avec une iconographie unique de la région». (Ici en illustration, une sculpture su site de Copàn) IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA ATS

La civilisation maya s'est étendue sur des territoires qui occupent actuellement le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras. Son existence remonte à au moins 2000 avant JC, connaissant son apogée pendant la période classique, entre 400 et 450 après JC.

La découverte a été faite à 21 km du site archéologique d'Uaxactún, dans le département de Petén, principal site archéologique du Guatemala, près du Mexique, l'un des lieux les plus visités du pays, a indiqué le ministère guatémaltèque de la culture dans un communiqué.

Le site s'étend sur environ 16 km2. Daté du préclassique moyen (800-500 avant JC), il «s'est révélé être l'un des centres cérémoniels les plus anciens et importants» de cette période de la civilisation maya dans cette région forestière de Petén, explique le ministère.

Triangle urbain «inconnu»

Le site présente «une planification architecturale remarquable» avec des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments «sculptés avec une iconographie unique de la région».

La cité a été baptisée «Los Abuelos» (les grands-parents) en raison de la découverte de deux sculptures anthropomorphes qui «représentent un couple ancestral».

En plus de la cité, un autre secteur connu sous le nom de «Petnal» a été découvert, où trône une pyramide de 33 mètres de hauteur ornée de fresques datant du préclassique, ainsi qu'un site appelé «Cambrayal», qui comporte «un système de canaux unique» de transport de l'eau.

«L'ensemble de ces trois sites forme un triangle urbain jusqu'alors inconnu [...] Les découvertes permettent de repenser la compréhension de l'organisation cérémonielle et sociopolitique du Petén préhispanique», souligne le communiqué.

Les Mayas ont été l'une des plus grandes civilisations préhispaniques d'Amérique et ont laissé de grandes contributions à l'humanité, comme la découverte du chiffre zéro. Ils ont également développé un système avancé d'écriture hiéroglyphe et avaient développé un calendrier qui continue d'étonner archéologues et astronomes.