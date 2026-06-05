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Hantavirus L’Argentine continue d'étendre ses recherches

ATS

5.6.2026 - 23:01

L'Argentine va étendre à une autre province, celle de Mendoza (ouest) après la Terre de Feu (extrême sud), la capture et l'analyse de rongeurs, dans le cadre de ses investigations sur le foyer d'hantavirus en mai sur le navire Hondius qui était parti d'Ushuaïa, ont annoncé vendredi les autorités de santé.

Le ministère a annoncé que des biologistes argentins de l'Institut Malbran se rendront du 8 au 12 juin pour une mission similaire dans la province andine de Mendoza (archives).
Le ministère a annoncé que des biologistes argentins de l'Institut Malbran se rendront du 8 au 12 juin pour une mission similaire dans la province andine de Mendoza (archives).
AFP

Keystone-SDA

05.06.2026, 23:01

Les scientifiques argentins sont toujours en train «d'analyse(r) des échantillons obtenus dans la périphérie d'Ushuaïa et dans le parc national Tierra del Fuego» où ils avaient capturé à la mi-mai plus de 150 rongeurs, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Mais en parallèle, le ministère a annoncé que des biologistes argentins de l'Institut Malbran, conjointement avec des pairs du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américain, se rendront du 8 au 12 juin pour une mission similaire dans la province andine de Mendoza, laquelle n'a à ce jour n'a pas de circulation avérée de la souche «Andes» de l'hantavirus, transmissible d'humain à humain.

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