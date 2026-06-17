L'astéroïde a été baptisé en hommage à un pompier mort dans un incendie. «En tant qu'étoile tu veilleras sur nous pour toujours», a déclaré la fiancée de la victime en apprenant la nouvelle (Photo d'illustration). ATS

Un astéroïde découvert par un astronome né à Hong Kong a été baptisé du nom d'un pompier mort en combattant un incendie dans un complexe résidentiel du centre financier, qui a fait 168 morts l'an dernier.

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Ho Wai-ho, 37 ans, est mort dans l'incendie qui a ravagé plusieurs tours de la résidence Wang Fuk Court, dans le nord de Hong Kong, en novembre.

La planète mineure, désignée sous le numéro 34871, a été découverte en 2001 par l'astronome amateur William Yeung.

M. Ho «a servi avec courage lors des opérations de lutte contre l'incendie et de secours, aidant à l'évacuation des habitants en situation d'urgence», indique la notice de l'Union astronomique internationale sur son site internet.

La fiancée du pompier, Kiki, dont le nom de famille n'est pas connu, a indiqué dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux que l'astronome lui avait appris la nouvelle.

«Cet astéroïde n'est peut-être pas visible à l'oeil nu, mais l'esprit qu'il représente est authentique et éternel», lui aurait-il dit.

«Le nom de M. Ho Wai-ho restera à jamais dans le système solaire», avait-il ajouté. Annonçant la nouvelle, Kiki a écrit: «Très cher 34871 Ho Wai-ho, en tant qu'étoile tu veilleras sur nous pour toujours».