L'Europe et les Etats-Unis doivent coopérer dans l'intelligence artificielle, a plaidé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après le blocage par les Etats-Unis de l'accès aux modèles les plus puissants d'Anthropic.

La présidente de la Commission européenne estime qu'«il est dans notre intérêt mutuel que nos citoyens et nos entreprises puissent utiliser en toute sécurité les meilleurs modèles d'IA». KEYSTONE

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«Les Etats-Unis et l'UE doivent être des partenaires solides dans l'IA», et «il est dans notre intérêt mutuel que nos citoyens et nos entreprises puissent utiliser en toute sécurité les meilleurs modèles d'IA», a-t-elle déclaré lors du sommet du G7 à Evian, alors que le gouvernement américain a contraint Anthropic à couper l'accès de ses modèles les plus évolués à tous les utilisateurs étrangers.

«L'Europe représente une opportunité économique, pas un risque pour la sécurité. Nous sommes et resterons un partenaire de confiance. C'est pourquoi nous devons coopérer sur les nouveaux modèles d'IA puissants», avait également plaidé lundi la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen.

La Commission européenne a par ailleurs entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec Anthropic, au sujet de son modèle d'IA Mythos, qui suscite de fortes craintes en termes de cybersécurité.

Selon un porte-parole de l'exécutif européen, une nouvelle réunion est prévue jeudi à San Francisco, avec la participation de l'agence européenne de cybersécurité, l'Enisa.