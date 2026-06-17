  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Être des partenaires solides» IA : Ursula von der Leyen pour une coopération entre les USA et l'UE

ATS

17.6.2026 - 16:40

L'Europe et les Etats-Unis doivent coopérer dans l'intelligence artificielle, a plaidé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après le blocage par les Etats-Unis de l'accès aux modèles les plus puissants d'Anthropic.

La présidente de la Commission européenne estime qu'«il est dans notre intérêt mutuel que nos citoyens et nos entreprises puissent utiliser en toute sécurité les meilleurs modèles d'IA».
La présidente de la Commission européenne estime qu'«il est dans notre intérêt mutuel que nos citoyens et nos entreprises puissent utiliser en toute sécurité les meilleurs modèles d'IA».
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.06.2026, 16:40

«Les Etats-Unis et l'UE doivent être des partenaires solides dans l'IA», et «il est dans notre intérêt mutuel que nos citoyens et nos entreprises puissent utiliser en toute sécurité les meilleurs modèles d'IA», a-t-elle déclaré lors du sommet du G7 à Evian, alors que le gouvernement américain a contraint Anthropic à couper l'accès de ses modèles les plus évolués à tous les utilisateurs étrangers.

«L'Europe représente une opportunité économique, pas un risque pour la sécurité. Nous sommes et resterons un partenaire de confiance. C'est pourquoi nous devons coopérer sur les nouveaux modèles d'IA puissants», avait également plaidé lundi la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen.

La Commission européenne a par ailleurs entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec Anthropic, au sujet de son modèle d'IA Mythos, qui suscite de fortes craintes en termes de cybersécurité.

Selon un porte-parole de l'exécutif européen, une nouvelle réunion est prévue jeudi à San Francisco, avec la participation de l'agence européenne de cybersécurité, l'Enisa.

Pour la «sécurité nationale». Les États-Unis forcent Anthropic à suspendre ses IA les plus puissantes

Pour la «sécurité nationale»Les États-Unis forcent Anthropic à suspendre ses IA les plus puissantes

Les plus lus

Harry, Meghan et leurs enfants de retour au Royaume-Uni après quatre ans d'absence
Méfiez-vous de ces fausses invitations à retirer un colis
Le «boss» et le «beau mec», l'arrêt de la cigarette et du foot: les scènes improbables du G7
Un chauffard états-unien flashé à 221 km/h sur l'autoroute A6
Un solo de... 70 km : Pogacar assomme la course dès la première étape !
13e rente AVS: voici comment vos élus ont voté – cela va coûter plus cher aux consommateurs