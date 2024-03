Leur troisième tentative aura été la bonne. Les aérostiers vaudois Bertrand Piccard et britannique Brian Jones réalisent leur tour du monde en ballon sans escale en mars 1999. Partis le 1er mars de Château-d'Œx (VD), ils sont restés au total 19 jours, 21 heures et 47 minutes dans les airs, parcourant 45'755 km et survolant 35 pays avant d'atterrir dans le désert égyptien le 21 mars.

Bertrand Piccard et Brian Jones posent à Château-d'Oex Brian Jones et Bertrand Piccard posent à Château-d'Oex, en Suisse, le 21 mars 2009. IMAGO/ABACAPRESS

C'est tout simplement le vol le plus long en distance et en durée de toute l'histoire de l'aviation. L'homologation officielle du tour du monde longitudinal du Breitling Orbiter 3 est, elle, précisément de 15 jours, 10 heures et 24 minutes pour une distance de 40'814 km.

Les deux aventuriers avaient été récompensés d'un million de dollars, promis par le brasseur Anheuser Busch au premier équipage à réaliser le tour du monde en ballon sans escale. La moitié avait été versée pour la création d'une fondation et l'autre moitié répartie entre tous les membres de l'équipe qui les avaient soutenus pendant toute la durée de leur exploit.

Aussi haut que la Tour de Pise

Le ballon de l'exploit était aussi haut que les 55 mètres de la Tour de Pise et pesait près de neuf tonnes. D'une capacité de 18'500 m3 d'hélium, il soutenait une capsule pressurisée en kevlar et en fibre de carbone de 5,40 mètres de long et de 2,85 mètres de haut.

Le ballon était chauffé au propane contenu dans 32 réservoirs de 100 kg chacun, répartis sur la capsule. Son autonomie était de 21 jours. La capsule était alimentée en électricité par cinq batteries en plomb rechargeables grâce à des panneaux solaires fixés sous la nacelle. L'équipage disposait d'instruments de navigation sophistiqués, notamment des téléphones satellitaires.

Quant au coût total de l'exploit, les organisateurs, les pilotes et le seul sponsor, l'horloger suisse Breitling, avaient refusé de le révéler. Selon les experts, il a dû s'élever à plus de 3,5 millions de dollars (près de cinq millions de francs suisses).

Exposés dans des musées

Deux premières tentatives avaient d'abord échoué, en janvier 1997 (après 6h de vol à la suite de fuites de kérozène dans la cabine) et en février 1998 (après 10 jours de vol et le refus de la Chine d'autoriser la traversée de son territoire).

Breitling Orbiter 3 repose actuellement au Musée national de l'air et de l'espace (Smithsonian National Air and Space Museum) de Washington aux Etats-Unis. La capsule de l'Orbiter 2 est, elle, exposée au Musée des Transports à Lucerne alors qu'Orbiter 1 avait été offert à la commune de Château-d'Œx.

sj, ats