Il y a 50 ans, un «fiasco total» ternit le Nobel de la paix

Sur cette photo du mercredi 13 juin 1973, Henry A. Kissinger, conseiller à la sécurité nationale du président Nixon, à gauche, et Le Duc Tho, membre du Politburo de Hanoi, à l'extérieur d'un pavillon de banlieue à Gif Sur Yvette, à Paris, après une séance de négociation. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Kissinger, était censé partager le prix Nobel de la paix avec le dirigeant nord-vietnamien Le Duc Tho pour le cessez-le-feu négocié à Paris dans la guerre du Viêt Nam. Le dirigeant vietnamien est devenu la première et la seule personne à refuser le prix. Kissinger ne s'est pas présenté pour recevoir le sien et continue d'être l'un des noms les plus étroitement associés à la guerre du Viêt Nam, qui a fait rage pendant encore trois ans. (AP Photo/Michel Lipchitz)

KEYSTONE