  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

500'000 mètres cubes de neige Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

ATS

12.2.2026 - 06:01

Il y a 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 février 1951, une avalanche s'abattait sur le village d'Airolo (TI), au pied du Gothard. La neige emportait 18 maisons et faisait dix morts.

Plus de 15 jours après le drame, en mars 1951, un bataillon de sapeurs de l'armée était encore occupé à dégager la coulée (archives).
Plus de 15 jours après le drame, en mars 1951, un bataillon de sapeurs de l'armée était encore occupé à dégager la coulée (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 06:01

12.02.2026, 06:59

L'avalanche surprenait les habitants dans leur sommeil. A 00h50 cette nuit-là, une énorme coulée se détachait de la «Valascia», le nom de la montagne. Selon des témoignages recueillis dans la presse locale, cet hiver-là, la neige s'était mise à tomber dès le mois de novembre sur la Léventine. A Airolo, il en était tombé 14 mètres.

Quelques jours avant le drame, le 5 février 1951, la municipalité avait fait évacuer 200 personnes des maisons situées dans la partie sud-est du village. Le temps s'étant amélioré, la mesure avait été levée.

Le 12 février, 500'000 mètres cubes de neige – un volume équivalant à celui de quelque 200 piscines olympiques ou d'un immeuble de plus de 37 m sur la surface d'un terrain de football -, d'arbres et de rochers se détachaient de la montagne. Sur son passage, l'avalanche ensevelissait les étables et tout leur bétail, emportait les remparts de protection construits en 1923 et s'arrêtait à quelques mètres de la route cantonale.

Le village se retrouvait sans électricité, coupé du reste du monde. La solidarité s'organisait immédiatement avec les soldats de l'école de recrue de la caserne d'Airolo comme premiers sauveteurs. D'autres compagnies militaires dont un régiment d'aviation étaient envoyées en renfort.

Les plus lus

«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Le Congrès inflige un revers à Trump, prêt à imposer son veto
La vente du chalet d'Andrew à Verbier n'a pas suffi à éponger sa dette
CFF: saleté et odeurs - Fini les poubelles près des sièges voyageurs!
Victime d’une chute effroyable, une snowboardeuse donne de ses nouvelles
Découvrez ce que l'on sait de l'attaque meurtrière au Canada