  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médecine Implant cornéen développé en Suisse à partir d'une imprimante 3D

ATS

14.10.2025 - 16:37

Des chercheurs veulent fabriquer des cornées artificielles à l'aide d'une imprimante 3D. Cela devrait permettre à l'avenir de réparer les dommages causés à la cornée de l'œil, a indiqué mardi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa).

Si la cornée de l'œil est endommagée, cela peut entraîner de fortes limitations visuelles, voire la cécité (image symbolique).
Si la cornée de l'œil est endommagée, cela peut entraîner de fortes limitations visuelles, voire la cécité (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 16:37

14.10.2025, 16:42

Il faudra toutefois attendre encore plusieurs années avant que de tels implants cornéens imprimés ne soient utilisés en clinique, a déclaré Markus Rottmar, directeur du laboratoire Biointerfaces de l'Empa à Saint-Gall, à Keystone-ATS. Le projet n'a débuté qu'il y a environ un mois et demi.

La cornée est la couche protectrice transparente située à l'avant de l'œil. Si elle est endommagée, cela peut entraîner de fortes limitations visuelles, voire la cécité. Des millions de personnes sont concernées dans le monde, mais les cornées de donneurs sont rares.

Avec la cornée imprimée, l'équipe de chercheurs de l'Empa, de l'Université de Zurich, du Tierspital de Zurich et de l'Université Radboud aux Pays-Bas veut remédier à cette situation.

Adaptation totale

L'implant doit être composé d'un hydrogel de collagène et d'acide hyaluronique – deux substances endogènes. Grâce à l'impression 3D, la cornée artificielle peut ainsi être adaptée individuellement à la forme de chaque œil. Elle doit ainsi fermer les défauts avec précision, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des sutures.

Selon l'Empa, cela permet également d'éviter des durées d'opération plus longues et des complications postopératoires telles que l'infection, la formation de cicatrices ou les inflammations. A long terme, le matériau devrait en outre être doté de cellules souches provenant de l'œil, ce qui favoriserait la guérison de l'œil.

Une fois le projet actuel achevé, des études précliniques suivront avant que l'implant ne puisse être testé plus tard sur l'homme dans le cadre d'essais cliniques. Le projet est financé grâce à une donation d'une fondation, précise l'Empa.

Les plus lus

L’armée s’empare du pouvoir après la destitution du président par le Parlement
France : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi
«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
La CGN réduit la voilure: grogne chez les frontaliers
Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays